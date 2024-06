Alquileres: aseguran que, “la oferta se triplicó en la Ciudad de Buenos”

Con la nueva modalidad de alquileres, el mercado de oferta y demanda muestra signos de recuperación a nivel nacional. Además, el acceso a créditos hipotecarios, podría aumentar aún más esa demanda ya que quienes están alquilando tendrían la oportunidad de acceder a la vivienda propia y liberar plazas.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el desarrollador mobiliario, Gustavo Ortolá, quien explicó que, “el DNU modificó significativamente el mercado de alquileres no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país”.

"La oferta y demanda"

Según el entrevistado, hay datos que indican que la oferta de inmuebles en alquiler se triplicó en la Ciudad de Buenos Aires y esta situación se relaciona con la ley de oferta y demanda, “aunque la demanda de alquileres se mantiene constante”. Y agregó: “Al haber más oferta, los potenciales inquilinos tienen la posibilidad de elegir y comparar”.

En consecuencia, “aunque los precios nominales de los alquileres no han bajado, al considerar la inflación, los alquileres han disminuido en términos reales”, explicó Ortolá y aseguró que actualmente, hay propiedades en alquiler vacías “una situación que no se había visto en los últimos cuatro años”. Y ejemplificó: “Un departamento de dos ambientes, que antes no bajaba de los 300 mil pesos, hoy se puede conseguir por alrededor de 200 mil pesos”.

Modificaciones inmobiliarias a nivel país

Este cambio no se limita a la Ciudad de Buenos Aires, sino que, “se repite en todas las ciudades de Argentina”, mencionó el desarrollador inmobiliario y aseguró que en la actualidad “es posible caminar, comparar y negociar, una opción que antes no existía”. “La mayor oferta de alquileres hizo que las proporciones sean similares en diferentes lugares, aunque donde hay más oferta, se nota más esta tendencia”, agregó.

Créditos inmobiliarios y mayores plazas de alquileres

Al ser consultado sobre los créditos hipotecarios, el entrevistado contó que, a pesar de que los requisitos para calificar aún son altos para los sueldos promedio en Argentina, “la reaparición de estos créditos podría cambiar la demanda de alquileres” porque “muchas personas que hoy alquilan podrían considerar comprar su departamento, lo que mejoraría aún más el acceso a los alquileres”, informó.

En continuidad con el tema, Ortolá expresó que meses atrás “era impensado” un aumento en la oferta de inmuebles en alquiler y la aparición de créditos hipotecarios. “Actualmente, 15 bancos comenzaron a ofrecer créditos hipotecarios nuevamente, lo cual es una novedad después de cinco años sin esta opción”, añadió.

Para cerrar, agregó: “La edición 2.0 de los créditos UVA permite la precalificación de forma 100% digital, y ya ha hubo 200 mil consultas a nivel nacional sobre estas precalificaciones de crédito”.