Aseguran que, “la reducción de impuestos, lograría mayores recaudaciones”

Cuando faltan días para que se cumpla un mes de la asunción de Javier Milei y tras una serie de medidas establecidas en el DNU y la Ley ómnibus, resulta importante destacar como queda la parte tributaria de particulares.

Canal E se comunicó con el contador público Santiago Saénz Valiente quien expresó que, “las moratorias son frecuentes en los cambios de gobierno”. Y agregó que siempre “son injustas para quien cumplió en tiempo y forma y son, a la vez, una oportunidad para el contribuyente que no está en regla”.

Regulación de regímenes y obligaciones fiscales

Según Saénz Valiente, algunos particulares “renuncian a toda acción y derecho de regularizar esa obligación fiscal por el menor costo que implica en cuanto a intereses, financiación o multas”.

Para el contador, sería interesante también que muchas empresas revisen en una auditoría fiscal, cuestiones de alto riesgo que los empresarios o los directivos pueden no saberlo y entonces “podrían regularizar con estos regímenes que son beneficiosos”.

Menos impuestos, mayor recaudación

A la hora de hablar de la posibilidad de tener mayor recaudación ante reducciones de impuestos, Saénz Valiente, aseguró que, “los impuestos en Argentina tienen una estructura totalmente defectuosa” porque no cumple los principios constitucionales básicos esenciales en donde no hay cultura tributaria porque “no hay educación tributaria”. Y continuó: “Sin dudas, la reducción de impuestos genera mayor recaudación”.

Bienes personales

Con respecto a los bienes personales, el contador sostuvo que, “es absolutamente distorsivo” por miles de ejemplos que hay dentro de la estructura de la ley y por el hecho de “no permitir computar deudas”.

En esa misma dirección, el entrevistado sostuvo que las alícuotas que rigen llegan al “2,25% para los que tienen bienes en el exterior y residen en la Argentina” y “llegan al 1,70% para los bienes que se encuentran acá”. Y continuó: “Son porcentajes que está previsto reducirlos y unificar para que la alícuota sea igual para los bienes del país o del exterior”.

Para finalizar, añadió: “Debería existir una talla absolutamente ínfima de 0,20 % que sirva para la declaración de bienes y para verificar entonces los incrementos de patrimonio de las personas humanas que demuestren que lo han justificado con fondos lícitos”.