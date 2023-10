Balotaje y fin de semana largo: cómo podría afectar el porcentaje de votantes

Ni desde la Cámara Nacional Electoral ni el ministerio de turismo hubo algún comunicado donde se aclare la situación de cara a la coincidencia entre el balotaje y el fin de semana largo. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con Leandro Péres Lerea de Turismo Cero.

“La coincidencia entre el balotaje y el fin de semana largo tiene dos temas, la incertidumbre primero y lo segundo la desorganización”, comentó Leandro Péres Lerea. “La fecha de balotaje está estipulada desde principio de año y no lo chequearon a eso. La Cámara Nacional Electoral, no tuvo en cuenta que podía existir una posibilidad de que haya balotaje tal como lo indicaban todas las encuestas”, agregó.

La improvisación, una variable que afecta a la industria turística

Posteriormente, Péres Lerea planteó: “El prejuicio es un error no forzado, no podemos estar pensando en desarrollar una industria con este nivel de improvisación total”. Luego, manifestó que, “hay un dato más de que no estamos haciendo las cosas bien, hay mucha improvisación y tampoco el ministerio de turismo pidió una certeza sobre eso hace 6 meses o las cámaras mandando una carta sugiriendo que se revea esto”.

Plantean la posibilidad de suspender el balotaje

“Esto es un incordio para un montón de gente que se quería ir de viaje y para el que ya lo reservó”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, opinó: “Para mí lo tendrían que no pasar, por una cuestión de ejercicio de la democracia hay que suspenderlo. Si nosotros queremos que la gente vaya a votar hay que suspenderlo”.

Por otro lado, el titular de Turismo Cero señaló: “Estamos hablando de un problema que afecta a muy poca cantidad de ciudadanos. A lo mejor, hay gente que iba a viajar igual haya balotaje o no”. Sobre la misma línea, remarcó que, “realmente será un problema para poca gente, el militante de raíz no irá a viajar y el que viaja realmente no le importaba, pero de todas formas, no está bueno tener un grado de imprevisibilidad de esta manera”.