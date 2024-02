Boleto educativo nacional: “tenemos que avanzar en un proyecto que vaya contra la deserción educativa”

El pasaje de los medios de transporte público representa uno de los gastos principales tanto para estudiantes como otros trabajadores de la educación, es por eso que ante los fuertes aumentos que se vienen dando, surgió el proyecto de ley para la implementación de un boleto educativo nacional. Con el fin de desarrollar este tema en profundidad, este medio dialogó con la diputada por el Frente de Izquierda, María Celeste Fierro.

“Existe, a nivel nacional, un pase con determinada cantidad de pasajes para estudiantes de nivel inicial, primario y secundario”, comentó María Celeste Fierro. “Sin embargo, tiene una cuestión muy particular que no incluye a terciarios que dependan de otro ministerio que no sea el de educación, no incluye a estudiantes de la UBA y además de que no está incluido en este boleto a quienes trabajan en el sistema educativo”, agregó.

Qué se busca con el nuevo boleto educativo

Posteriormente, Fierro planteó: “En el marco de la situación tan acuciante económica, con una inflación que no para, los aumentos de salarios están muy por debajo de lo que han subido los costos y está estipulado un aumento en términos del transporte”. Luego, manifestó que, “creemos que es necesario avanzar en un boleto educativo que incluya a todos los estudiantes, pero además a trabajadores de la educación”.

Deserción educativa

“Vamos a hacer una audiencia pública, invitando a todos los sectores, a compañeros del centro de estudiantes, de profesorados, de distintos lugares de la UBA, como así también a sindicatos y esperamos que el resto de legisladores también se sume”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Estamos en una situación donde tenemos que avanzar para que pueda salir un proyecto que de verdad tenga un objetivo de ir contra la deserción educativa”.

Se plantea la garantización de un derecho como lo es la educación

Por otro lado, la diputada señaló: “El aumento de los costos pone en riesgo la continuidad en términos del estudio”. Sobre la misma línea, remarcó que, “es fundamental poder avanzar con este proyecto y haremos la convocatoria para aunar criterios y avanzar en este camino que es garantizar un derecho humano elemental como es el de la educación”.

“Con el oficialismo todavía no hay ningún tipo de comunicación, de hecho, hubo un no inicio de clases, hubo un ataque hacia la docencia en el marco de plantear días de paro”, expresó Fierro. Para finalizar, dijo que, “hemos escuchado cómo intentan esconder en este mensaje de declarar la educación como esencial, donde está muy lejos de que ese esencial sea una prioridad”.