En diálogo con Canal E, el analista de mercados agropecuarios y ex director del Canal Rural, Carlos Etchepare, analizó en una reciente entrevista la reducción de retenciones y su impacto en el sector agropecuario. Si bien la medida beneficia a las economías regionales, genera incertidumbre en los principales cultivos como la soja, el trigo y el maíz.

Carlos Etchepare destacó que, "la eliminación total de retenciones para las economías regionales es una buena señal", ya que aunque estos sectores pagaban menos que los granos, la medida aporta previsibilidad. Sin embargo, enfatizó que, "lo que realmente esperaba el campo era una reducción sostenida en el tiempo para los principales cultivos".

Cuál es el objetivo del Gobierno con la reducción de las retenciones

Etchepare explicó que la reducción de retenciones para la soja, el trigo y el maíz estará vigente solo hasta el 30 de junio. "Esto genera incertidumbre, ya que el Gobierno podría revertir la medida antes de las elecciones", advirtió. Además, subrayó que, "para acceder a la baja, los exportadores deben ingresar los dólares en un plazo de 15 días desde la declaración jurada de venta al exterior". Esta condición, según Etchepare, demuestra que "el objetivo principal del Gobierno es captar divisas y no necesariamente beneficiar al productor".

El rol de los exportadores y la falta de liquidez

El entrevistado también se refirió al papel de los exportadores en este esquema. "Están anticipando recursos al Gobierno, casi como si le dieran un préstamo", sostuvo. Sin embargo, advirtió que esto implica riesgos financieros y comerciales, ya que "el exportador no sabe si conseguirá mercadería en el mercado interno y en qué condiciones".

Sobre la liquidación de divisas, Etchepare fue claro: "Los productores no están entusiasmados en vender debido a los precios actuales". Con una soja en $320.000 y un trigo en $210.000, las cotizaciones no han variado significativamente respecto al año anterior. Además, señaló que, "el productor cobra en pesos y los exportadores deben entregar los dólares al Banco Central, lo que mantiene distorsionado el valor del mercado".

Las alternativas del Gobierno para captar divisas

El ex director del Canal Rural explicó que, "el Gobierno necesita controlar el dólar, y como los fondos del FMI no llegan en los tiempos esperados, busca alternativas para captar divisas". Sin embargo, consideró que la normativa es improvisada y que "su impacto aún es incierto, ya que en los primeros días de vigencia no se han registrado declaraciones juradas significativas".