Carlos Fara: “El Gobierno no está exactamente igual al día que asumió, ha tenido un desgaste”

El Gobierno de Javier Milei continúa en las negociaciones con la oposición y los gobernadores en función de que se aprueben los proyectos que fueron enviados al Congreso. Si bien hay avances, todavía se presentan cuestiones por resolver en relación a la importancia del Pacto de Mayo. Ante este panorama, este medio se contactó con el analista político, Carlos Fara.

“Parece haber indicios de que la negociación avanza, qué va a tener cada proyecto se está definiendo en estas horas y el Gobierno va a mandar sus proyectos a la cámara de Diputados”, comentó Carlos Fara. “Hay que separar un poco lo que es la negociación concreta de las cosas que dice el Presidente, que por ahí están más para fuegos de artificio”, agregó.

Avanzan las negociaciones políticas

Posteriormente, Fara planteó: “Están los gestos presentes como para que la negociación avance, independientemente de los detalles, porque cuando se es muy ambicioso en todos tus proyectos, es más difícil que se pueda revelar todo lo que se plantea”. Luego, manifestó que, “estamos en una especie de segunda fase, en donde el Gobierno está en una situación de mayor gravismo”.

Expectativas puestas en las elecciones legislativas

“El Presidente habló de su eventual reelección y ahora, en un reportaje, habló concretamente de la elección legislativa del año que viene, que es clave para ver si el Gobierno tiene un poco más de sustentabilidad política”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El Gobierno abre el paraguas respecto a que si por alguna razón no sale la ley Ómnibus, en el fondo, el Pacto de Mayo no era tan importante y que si no sale, los platos rotos los pagan la oposición y los gobernadores”.

Por otro lado, el analista político señaló: “Milei se mete en temas de la política que no son sus preferidos, pero está marcando posicionamiento desde el liderazgo, de cuál es el blanco o negro de la política argentina, el Gobierno contra el kirchnerismo sobre todo”. Sobre la misma línea, remarcó que, “esto es negocio para los 2 porque los convierte en protagonistas”.

“El Gobierno no está exactamente igual al día que asumió, ha tenido algún desgaste pero no tan profundo, está en un punto de equilibrio entre la aprobación y la desaprobación”, expresó Fara. “Hay que tener en cuenta que esta aprobación es sobre todo una gran expectativa positiva que tienen sus propios votantes sobre el futuro”, finalizó.