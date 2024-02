Carnevale: “La suerte de este Gobierno con los ajustes la va a definir la Corte Suprema y no el Congreso”

En diálogo con Canal E, el economista, Juan Manuel Carnevale, se refirió a los temas de agenda que involucran la política de Argentina, con respecto a lo que ocurre dentro del Congreso durante el transcurso de estos días y también habló sobre lo que está aconteciendo a nivel global, sobre todo en Estados Unidos con las decisiones de la Reserva Federal.

“El mundo está pasando por una situación, en varios países, de una tensión económica importante”, comentó Juan Manuel Carnevale. “Empezamos por China que está teniendo muchas señales de desaceleración económica, con un sector inmobiliario que está literalmente en crisis. Europa también está muy complicada y la FED decidió dejar las tasas sin cambios”, agregó.

La actualidad sobre la Reserva Federal de Estados Unidos

Posteriormente, Carnevale planteó: “El mismo día en que la FED dijo que la economía de Estados Unidos está fuerte, que el empleo está fuerte y que Powell descartaba una baja de tasas para marzo de este año, en ese mismo día, se estaban dando muy malos datos de empleo en Estados Unidos”. Luego, manifestó que, “salieron muy malos datos del sector inmobiliario, y que ese sector ande mal es una mala noticia para el mundo”.

A qué se debe la suba de tasas por parte de Jerome Powell

“Cuando Powell subió la tasa de referencia lo hizo para combatir la inflación que él mismo generó. Cuando la inflación estaba 8,7%, se entiende la estrategia de suba de tasas, pero cuando la inflación es del 3%, no tiene sentido tener una tasa en 5,5%”, sostuvo el entrevistado. “Hay que empezar a entender que quizás Powell sube la tasa para atraer capitales y está compitiendo con los principales bancos centrales por ese dinero para financiar el déficit fiscal”, completó.

La actualidad del debate en el Congreso

Por otro lado, el economista señaló: “Si Milei arrancó jugando sin cartas, el equipo que tiene Milei no está siendo profesional”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la oposición dialoguista lo está dejando desnudo porque no se está avanzando en las reformas necesarias para que la economía arranque y tampoco se está avanzando en las reformas fiscales para que se baje el gasto público”.

“Si la delegación de facultades es por un año, a Milei no le alcanza porque va a tener un año parado. Si le dan 2 años, Milei puede enganchar con los que van a ser los nuevos diputados y si no hay acuerdo, es una complicación”, expresó Carnevale. “La suerte de este Gobierno con los ajustes lo va a terminar definiendo la Corte Suprema y no el Congreso”, finalizó.