Carnevale sobre la caída del dólar: “Vamos camino a la zona de los $750”

Con la tendencia a la baja que viene teniendo el dólar y el margen político que puede observarse en los últimos días, el mercado baraja la posibilidad de que en el corto plazo el precio del dólar no llegue a los $1.000. Con el fin de ampliar esta información, Canal E se puso en comunicación con el economista, Juan Manuel Carnevale.

“El mercado apostaba a un salto cambiario después de las elecciones, algo que con el resultado de la primera vuelta no pasó”, comentó Juan Manuel Carnevale. “El dólar MEP es el más caro de todos, porque el dólar mayorista está en $835 y el dólar que haces también con CDARS y con obligaciones negociables está en $840. Este es un dólar que no tiene intervención y el mercado está llevando a estos valores”, agregó.

El mercado ya no observa la posibilidad de un dólar a $1.000

Posteriormente, Carnevale planteó: “En el corto plazo, más allá de que podemos especular quién va a ganar en segunda vuelta, da la impresión que el mercado ya no mira una posibilidad de un dólar a $1.000 o $2.000”. Luego, manifestó que, “cuando uno mira el mercado de futuros, no hay margen para algún salto importante porque falta muy poco tiempo y las condiciones políticas no son las que originalmente había planeado el mercado”.

El cambio abrupto de la escena política y la expectativa devaluatoria

“El escenario político y las expectativas devaluatorias cambiaron abruptamente”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó que, “el Gobierno se hizo de una serie de herramientas que hace muy difícil suponer que el dólar pueda volver, en el corto plazo, a los niveles de $1.000 como estaba hasta antes de las elecciones”.

El dólar podría acercarse a la zona de los $750

Ante este escenario, el economista señaló: “Como esto es una profecía autocumplida, en donde todos se corren y los compradores compran más barato, el dólar está bajando”. Sobre la misma línea, remarcó que, “no viene cayendo violentamente pero todos los días viene cayendo hasta $30. Da la impresión que vamos camino a la zona de los $750, lo cual, achica potencialmente la brecha”.

Para finalizar, Carnevale dijo que, “Argentina tendría que hacer una baja sustancial en todo lo que es la carga tributaria, tanto a empresas como a personas, y una vez que tenés esa baja impositiva ahí anunciar el blanqueo. A su vez, hay que dar certezas a los inversores”.