Claudio Loser: “Argentina es una de las economías más caóticas del mundo”

Hay muchas incógnitas con respecto a lo que ocurrirá luego de las PASO en el país. Es que los desembolsos del FMI todavía no ingresaron al país y el precio del dólar puede variar fuertemente según dicten los resultados.

En este contexto, nos comunicamos con el economista y ex miembro del FMI, Claudio Loser, quien habló sobre el panorama económico nacional.

Acuerdo entre el FMI y el Gobierno

“Evidentemente hay una gran presión del FMI para poner el tipo de cambio oficial a niveles más realistas”, dijo Loser, quien luego completó: “El acuerdo es un entendimiento entre el FMI y el Gobierno, seguramente será aprobado en la junta directiva”.

“La estimación del FMI para el 2023 es de una caída del 2,5% del PBI en el país, eso presenta un escenario de estanflación”, disparó el experto. “El cepo es una acción de tortura para el país, es lo más ineficiente que existe”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que la industria depende de insumos importados y el cepo genera grandes problemas en el abastecimiento. “El FMI va a exigir que el presupuesto tenga números reales”, detalló.

Futuro y expectativas

“Hay que ver cuál es el plan anunciado en octubre por el próximo gobierno, tiene que haber una mejora económica en el 2024”, explicó. “Si hay políticas razonables seguro habrá una recuperación de la inversión extranjera”, ahondó.

Luego, el ex director aseguró que antes de las elecciones de octubre es factible que haya un contacto entre el FMI y las figuras con más posibilidad de asumir el poder a partir del 10 de diciembre.

“Argentina es una de las economías más caóticas del mundo”, disparó Loser. “Venezuela es el país más trágico de la región, la gente que antes tenía 100 ahora tiene 25”, añadió el experto sobre el otro caso paradigmático en la región.

Dolarización y fin del banco central

Por otro lado, el economista habló sobre la dolarización: “La instrumentación es muy difícil y el país es muy grande para esto, pero es factible que el dólar sea una moneda paralela aceptada”.

Finalmente, Loser aseguró que hay países que no tienen banco central y funcionan: “Se puede sobrevivir sin banca central, Ecuador y Panamá no tienen. El Salvador es otro ejemplo, junto a Saudi Arabia. Se puede no tener pero hay que tener mucha disciplina fiscal y reservas”.