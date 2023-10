Comenzó a regir la nueva Ley de Alquileres

Desde este miércoles, la nueva Ley de Alquileres comenzó a implementarse con algunas variantes en los contratos, que van desde los tres años de contrato hasta la actualización de precios en un plazo de seis meses.

Para hablar de este tema, Canal E se comunicó con el desarrollador inmobiliario Gustavo Ortolá quien expresó que, “no tiene tantos cambios, pero el más importante es el ajuste en términos de plazo y de indicador”.

Según Ortolá, en la medida que se vayan terminando los contratos activos con la ley actual, “va a haber mucha resistencia de los locadores a volver a volcar esas propiedades a la renta tradicional, por lo tanto se va a complicar aún más el tema del acceso al alquiler”.

Puntos importantes de la Ley

Al ser consultado sobre cuáles son los ítems más importantes de esta nueva ley, el entrevistado sostuvo que, “se aplica el índice de casa propia cada seis meses, plazo mínimo de ajustes para los contratos, plazo mínimo de tres años, serie de beneficios impositivos en Bienes Personales, el Impuesto a las Ganancias, entre otros”.

Y añadió: “Lo importante también es que no se puede, no se pueden hacer contratos en moneda, que no sea el peso argentino”.

Contratos en dólares o bimonetariados

Con respecto a que pasará con la nueva ley en caso de que pasadas las elecciones el país tenga una economía dolarizada o bimonetaria, aseguró que, “hay que ver que pasa porque esto parece una solución de corto plazo”.

Para Ortolá, lo importante es que “hace bastante tiempo se venía hablando de este tema y ahora, por lo menos ahora tenemos algo que entró en vigencia”.

Al finalizar, expresó: “Veremos cómo evoluciona, pero veo una fuerte resistencia de los propietarios que estaban alquilando hace muchos años, a volver a volcar la propiedad al alquiler”.