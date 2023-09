Cómo es el plan económico de los principales candidatos presidenciales

Las propuestas que giran en torno al futuro económico del país, son las que más mantienen preocupadas a la sociedad con respecto al futuro nuevo gobierno. Por este motivo, Canal E se comunicó con Mariel Fornoni, doctora en economía y ámbitos empresarios, quien expresó que efectivamente, “es el principal tema de preocupación de la gente ya desde hace mucho tiempo”.

La inflación y la falta de confianza del pueblo

“La inflación es un tema transversal a todos los segmentos socioeconómicos y él es el principal tema de preocupación, desde hace casi dos años cuando desplazó a la inseguridad como tema nacional”, explicó la entrevistada. Y agregó: “La gente siente que el Gobierno no tiene las herramientas para solucionarlo”.

Según Fornoni, cuando no hay confianza en el gobierno, poco se puede hacer porque todas las medidas que se toman para moderar expectativas no funcionan. Y continuó: “Es un tema fundamentalmente de confianza y el gobierno ya no tiene la confianza de la gente”.

Estructuras económicas de los candidatos

Con respecto a la estructura económica que plantea Juntos por el Cambio, la entrevistada expresó que Melconian, el posible ministro de Economía de Bullrich, “es muy coloquial y da respuestas a la gente que no entiende de macroeconomía o de algunas cuestiones, y así puede entender lo básico”.

“Melconian vino a cubrir un vacío que tenía Bullrich y a quien le costaba mucho hablar de temas económicos”, explicó Fornoni. Y agregó: “Pero la campaña es presidencial, y muchas veces el hecho de tener una figura tan fuerte, te corre un poco sobre todo del atributo fundamental”.

Según la entrevistada, Milei retiene sus votos de las PASO y además “capta voto nuevo también de los candidatos que no están, de los que perdieron y de los votantes nuevos”. Por su parte, “Juntos por el Cambio y Unión por la Patria generaron tal decepción, que eso hace que los baches y hasta los exabruptos de Milei pasen a un segundo plano”, explicó.

La actualidad de Massa

Con respecto a Sergio Massa, Fornoni expresó: “Massa está solo. Sin el apoyo explícito de los gobernadores, la vicepresidenta no aparece y el presidente tampoco”.

Para finalizar agregó: “Estas cuestiones de prometer cosas, que va a hacer cuando vaya a ser presidente, y que no las puede hacer ahora siendo ministro de Economía es lo que le quita mucha expectativa”.