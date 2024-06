Cómo es la nueva tendencia culinaria que fusiona las emociones del chef con los sabores asiáticos

El rubro gastronómico es amplio como el gusto de los comensales. En los últimos tiempos, surgió una nueva tendencia de cocina que une la comida asiática con los recuerdos emotivos de chefs argentinos.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el empresario gastronómico Bruno D’Andrea Mohr quien contó que, “somos un restaurante que fusiona la cocina asiática con los recuerdos emotivos de nuestros chefs” y “aunque ambos somos argentinos y nuestras comidas reflejan mucho de nuestros gustos personales, también hemos viajado por el mundo, lo que nos permite ofrecer una cocina de nuevos sabores con una fusión única”.

Entre los recuerdos y la inspiración

Según el entrevistado, la emoción en la cocina proviene de los recuerdos acumulados a lo largo de la vida “como una receta de la abuela que deja una huella imborrable, una milanesa o una sopa famosa, que pueden evocar recuerdos emotivos a través de sus sabores”. Y agregó: “Si bien no tenemos ascendencia asiática y no hacemos comida tradicional asiática, ofrecemos platos que, aunque no tradicionales, están inspirados en esa cocina, como el ramen y los dumplings”.

Al ser consultado sobre las preferencias locales, Mohr sostuvo que se considera la presencia de carne y la preferencia por vinos Malbec “para crear una propuesta novedosa que acerque gradualmente a nuestros comensales a nuevos sabores”. Y siguió: “Nos especializamos en ramen, pero también ofrecemos opciones como curry con milanesa de pollo frita, proporcionando una entrada accesible para quienes no están familiarizados con los sabores intensos”.

Cómo son los costos y la forma de promocionar el producto

En cuanto a los costos, el entrevistado expresó que son “revisados cada 15 días” y han construido relaciones sólidas con los proveedores, que suelen ser emprendedores “garantizando un exhaustivo control sobre la calidad de los productos”. Y continuó: “Mantenemos buenas relaciones con ellos cuidando las fechas de pago, lo que nos permite obtener mejores ingredientes”.

Con respecto a las estrategias de marketing, Mohr contó que se enfocan en microinfluencers que comunican de manera original y disfrutan del producto. “Internamente, entendemos nuestra marca y sabemos cómo comunicar sus cualidades principales a través de nuestras redes sociales, manteniendo una identidad coherente”, cerró.