Cómo será el monotributo 2024 con el nuevo gobierno

Dentro de la extensa lista de cuestiones a resolver por el próximo gobierno, se incluye el tema de los monotributistas, que para el 2024 se espera una serie de cambios. Es por eso que para hablar el tema desde Canal E se comunicaron con la contadora, Elizabet Piacentini.

“Ya tenemos las nuevas tablas para el 2024, en monotributo las tablas para saber si te excediste o no y te podés quedar en el régimen se ajustan de acuerdo a la movilidad jubilatoria”, comentó Elizabet Piacentini. “Acaba de salir el índice para el mes de diciembre para saber cuál es el mínimo de jubilación, que es de un 110% con respecto a las tablas que teníamos desde enero del 2023”, agregó.

Debido a la inflación, este año se volvieron a actualizar las tablas de monotributo

Posteriormente, Piacentini planteó: “Por una cuestión particular, este año se volvieron a actualizar las tablas de monotributo porque en un semestre hubo mucha inflación”. Luego manifestó que, “el índice es enero contra enero, 110%, o sea que por ejemplo, un comerciante, en los últimos 12 meses no puede haber facturado más de $16 millones, si facturó más de esa cantidad ya no es más monotributista”.

“Ningún kiosco puede ser monotributista, si quizás algún servicio porque todo lo que entra es ganancia, no tenés compra, entonces para los servicios la tabla quedó en $11 millones”, explicó la entrevistada. “Los servicios, los plomeros, los profesionales que se inician y los emprendedores pueden quedar en monotributo”, completó.

Los nuevos mínimos se actualizan por costo de vida

Por otro lado, la contadora señaló: “Ya tenemos nuevos mínimos, que se actualizan por costo de vida y no por jubilación, por lo tanto, subieron un poco más”. Sobre la misma línea, remarcó que, “ya los tenemos para cuando cerremos la declaración jurada del 2023, entonces, bienes personales siempre tenemos un mínimo no imponible sobre el cual las personas que no lo superan con sus bienes no tienen que presentar ni pagar bienes personales”.

“En ningún país del mundo se paga impuesto a los bienes personales por la vivienda y un auto, ahora por lo menos la vivienda la sacás”, destacó Piacentini. “Tiene que ser una vivienda muy costosa para que se incluya, hasta USD 369.000 la vivienda la podés dejar afuera, o sea que computamos todos los otros bienes”, concluyó.