Crédito hipotecario: una herramienta fundamental para combatir el déficit habitacional

El retorno del crédito hipotecario significó una esperanza para el crecimiento del mercado inmobiliario, sobre todo para lo que se refiere a la adquisición de la vivienda propia. Sin embargo, aún quedan cuestiones por definir debido a que no es del todo accesible para el conjunto de las clases sociales. Ante este panorama, este medio se contactó con el director de Tejido Urbano, Fernando De Celis.

“Nosotros festejamos el lanzamiento del crédito hipotecario, creemos que en Argentina es imposible hacerse de una casa propia, sobre todo la clase media, si no es a través del ahorro y a través del crédito hipotecario”, comentó Fernando De Celis. “La cantidad de inquilinos cada vez es mayor y esto está asociado a que la gente no puede comprar su casa”, agregó.

A diferencia de otros países, en Argentina no es muy fuerte el crédito hipotecario

Posteriormente, De Celis planteó: “En los países donde la gente sigue comprando su casa, la mayoría lo hace a través del crédito hipotecario”. Luego, manifestó que, “en Argentina, el crédito hipotecario nunca fue muy fuerte, hasta en el mejor momento del crédito hipotecario era el 5% y ahora estamos en el 0,2%, es decir, la gente no accede a un crédito hipotecario”.

“La mayor discusión que surge hoy es entre inflación y salarios, cuando uno hace una línea a largo plazo, inflación y salario en Argentina se tiende a equiparar, hay momentos en donde la inflación sube más y otros donde el salario lo va empatando”, sostuvo el entrevistado. “Lo que han hecho algunos bancos ante esto, sobre todo el Nación y el Ciudad, es hacer una compensación”, complementó.

El crecimiento del déficit habitacional en Argentina

Por otro lado, el director de Tejido Urbano señaló: “En Argentina, de los 5 estratos sociales, 4 tienen problema a la vivienda, esto quiere decir que no solamente la gente más pobre tiene problema de vivienda, sino que la gente de clase media y media alta tienen problema de vivienda”. Sobre la misma línea, remarcó que, “en Argentina el déficit habitacional se calcula en un millón y medio de viviendas que faltan, con lo cual, todo lo que sea hacer vivienda siempre es una buena noticia”.

A modo de cierre, De Celis expresó: “En los países donde funciona la política habitacional, hay políticas determinadas para distintos sectores sociales, por el contrario, acá no hay para nadie, entonces, que haya para algunos sectores, obviamente no es para todos pero no es tan inaccesible”.