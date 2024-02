Crisis previsional: “Muchos jubilados ya están en situación de calle”

Esperar a marzo es la única esperanza que le queda a los jubilados de cara a reponer un mínimo de su poder adquisitivo. En dicho mes se haría una actualización de los haberes a través de la ley jubilatoria, ya que por el momento no hubo un nuevo proyecto de ley que beneficie a los adultos mayores. En función de desarrollar un análisis más profundo sobre la situación, Canal E se comunicó con el abogado previsional, Norberto Markarian.

“La inflación que hemos tenido en estos últimos tiempos ha hecho que los sueldos de los jubilados sean los peores que reciben todos los argentinos”, comentó Norberto Markarian. “Apenas pueden ser equiparables con algún tipo de pensión que le dan a la gente que está casi en situación de calle y los jubilados son gente que trabajó toda la vida, han pagado sus 30 años de aportes y llegan a una jubilación mínima que no le alcanza ni para cubrir la canasta básica”, agregó.

Se estima que la actualización de la ley jubilatoria no supere los $200.000

Posteriormente, Markarian planteó: “El haber mínimo ronda los $105.000, es muy poquito, no alcanza ni para cubrir un changuito de supermercado. El bono lo cobran los de más bajos ingresos, es de $55.000”. Luego, manifestó que, “el ministro Caputo dijo que si él no le paga los bonos, caen más en la indigencia de lo que están. Veremos en marzo cuando venga el reajuste por la ley de movilidad pero yo no creo que pasen de los $200.000”.

Los jubilados se encuentran en situación de calle

“Muchos jubilados ya están en situación de calle, no pueden pagar los alquileres, toman los remedios salteados, comen salteado, no sé qué más tienen que hacer para poder sobrevivir”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Están en una situación en la cual ningún legislador, tras estar días reunidos, ha sacado un proyecto de ley nuevo para que los jubilados puedan vivir en paz”.

“En marzo se va a calcular con la ley vieja, que es 50% de los ingresos de Anses y 50% del salario de los trabajadores estables”, expresó Markarian. “Seguramente el índice va a ser muy bajo, dicen que va a ser un 30%, pero qué hacemos con toda la inflación que hubo en los últimos 3 meses, no les va a alcanzar”, concluyó.