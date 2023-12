Cuál es el estado del mercado en el comienzo de la última semana del año

Crece la expectativa sobre la apertura de los mercados tras el feriado del lunes y sobre lo que será la última rueda del año. En un primer momento no se ven grandes movimientos, los bonos y acciones se mantienen tranquilos, el merval inició neutral y no hay muchas modificaciones en el tipo de cambio. Es por eso que para hablar más sobre este tema, Canal E dialogó con Mauro Natalucci, de Rava Bursátil, en una nueva edición de Pasando Pantalla.

“Tenemos un mercado sorprendentemente tranquilo, donde generalmente cuando viene un feriado, toda esa presión durante los días que no se operó se trasladan a los precios”, comentó Mauro Natalucci. “En este contexto, el merval se mantiene neutral, en dólares quizás cae un poco, el tipo de cambio tampoco pega grandes movimientos y el MEP sube apenas un 1%”, agregó.

Posteriormente, Natalucci planteó: “Lo que tienen los bonos CER o los duales también, es que cumplen la misma función en cuanto a la voracidad que tiene hoy el mercado por esos bonos”. Luego, manifestó que, “es una jugada de cobertura y lo que está pasando con el mercado de bonos ajustados es que los rendimientos negativos que se ven resultan una incógnita para los inversores que se quieren meter sobre si van a perder plata”.

Algunos bonos no han descontado la inflación que el mercado espera

“Lo que les marca el rendimiento negativo es simplemente un exceso de liquidez que fue y volcó hacia estos mercados, entonces, el exceso de demanda para estos bonos lo que hace es inflar el precio demasiado”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “No hay un precio máximo ni mínimo y o un precio ideal para comprar, no se sabe, porque el mercado tiene expectativas de mayor inflación, por lo cual, no todos los bonos han descontado la inflación que el mercado espera”.

Cómo repercutirá el interés de Elon Musk en el mercado local

Por otro lado, el miembro de Rava Bursátil señaló: “Por ahora solo hay rumores en cuanto a las inversiones que podrían llegar de parte de Elon Musk, que es una figura en el mercado financiero que pisa fuerte y cada comentario que él hace impacta en los bonos de Tesla”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si está interesado en Argentina, por ahora no se está viendo trasladado eso al precio de Tesla”.

“En cuanto al riesgo que tiene el apalancamiento en Argentina, una cosa era antes de las PASO, donde quizá era mucho más incierto y con el diario del lunes tenés un panorama de dónde puede llegar a ir el mercado o por donde se puede llegar a mover”, concluyó.