Cuál es el limite para transportar grandes sumas de dinero en efectivo

En la actualidad, con el aumento del uso de billeteras virtuales, surgen interrogantes sobre la cantidad de dinero en efectivo que se puede transportar y si esto puede estar relacionado con algún tipo de delito. Para aclarar estas dudas, nos pusimos en contacto con Mariano Lizardo, abogado penalista, quien nos brindará información sobre el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo.

Lizardo comenzó explicando que, "en principio, no está tipificado como delito el transporte de grandes sumas de dinero en efectivo en nuestra legislación, a diferencia de otros países". Sin embargo, "se observa con frecuencia que tanto transeúntes con mochilas en la ciudad como vehículos que son detenidos en la vía pública, e incluso camiones provenientes del norte o de la capital transportando grandes sumas de dinero, son objeto de operativos relacionados con supuesto lavado de dinero". Estas acciones suelen exceder el marco normativo establecido en nuestro país.

Se debe tener cautela con el lavado de dinero

El abogado destacó que, "es posible transportar dinero en efectivo en vuelos, ya sean vuelos comerciales o privados, para realizar pagos de salarios, adquisición de ganado o compra de granos". En estos casos, se pueden manejar volúmenes de dinero en efectivo considerablemente altos. Sin embargo, Lizardo adviertió que, "la nueva jurisprudencia de la Cámara Penal Económica puede llegar a considerar este tipo de transporte como un acto de lavado de dinero".

Antiguamente, el lavado de dinero no era considerado punible, pero según Lizardo, "con la reforma de la ley y los nuevos criterios de la Cámara, la doctrina cambió, y ahora se puede considerar el transporte de grandes sumas de dinero en efectivo como una actividad relacionada con el lavado de dinero".

El limite está en los 10 mil dólares

En cuanto a los límites legales, Lizardo mencionó que, "el artículo 2705 de la ley del 2009, que establece que no se puede llevar consigo más de 10.000 dólares por persona". No obstante, "el transporte de dinero dentro del país no está limitado y no constituye un delito. No se requiere llevar una escritura pública, certificación de AFIP ni una declaración jurada sobre el origen del dinero. En todo caso, es responsabilidad del personal policial determinar si el dinero proviene de una actividad ilícita previa y no está vinculado con el lavado de dinero".

El abogado también enfatizó que el dinero se considera como una mercancía a efectos legales. Esto significa que, "desde una perspectiva legal, no importa si es dinero, una tableta electrónica o ropa para vender al por mayor, ya que el dinero también se trata como una mercancía", concluyó.