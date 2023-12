Cuál es el motivo por el que la Suprema Corte de Colorado prohíbe participar a Trump de las elecciones

El Tribunal Supremo de Colorado decidió que Donald Trump no participará en las elecciones primarias 2024, tras los hechos de insurrección contra el Parlamento de Estados Unidos cuando Joe Biden ganó las elecciones presidenciales. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el doctor en Procesos Políticos, Fernando Pedrosa quien contó que esta es una causa en la que “fue juzgado y absuelto por el Congreso”.

Fallo histórico

Según Pedrosa, a pesar de que la resolución es de una Corte Provincial, tiene implicancias porque “sienta un precedente”. “El problema se daría si se nacionaliza la medida y cae en una Corte que no está en su mejor momento con la opinión pública”, agregó.

En ese mismo sentido, el entrevistado sostuvo que el Tribunal de Colorado concretamente dictaminó que Donald Trump “participó en la insurrección, pero no puede ser quitado de la boleta”. Y agregó: ”Hay mucha polémica porque casi no hay antecedentes de que esto ocurra y porque además la Corte Suprema tiene que definir si efectivamente se considera que estuvo o no atrás de esta interrupción en el Parlamento”.

La reacción de Donald Trump

Al ser consultado sobre la postura de Trump ante esta decisión, el entrevistado aseguró que “no está a la defensiva”, porque está favorecido en las encuestas y “Joe Biden no está pasando un buen momento de liderazgo”. Luego añadió: “Sacar a Donald Trump de las elecciones de Estados Unidos sería algo de consecuencias muy complejas”.

Para finalizar, y ante la posibilidad de que Trump se convierta otra vez en el presidente de Estados Unidos y cómo sería la relación con respecto a la política fronteriza con México, Pedrosa recordó que cuando fue presidente se produjo “el famoso debate sobre el muro, pero finalmente tuvo relaciones más o menos racionales”.