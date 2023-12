Cómo se reinventa el negocio editorial para subsistir

Uno de los principales problemas que atraviesa al mundo de los libros son los altos costos que tiene el papel, lo cual provocó que las editoriales impriman menos y comiencen a guiarse primordialmente en la demanda. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el CEO de la filial argentina, Tomás Meabe.

“El tema del papel pegó bastante, sobre todo a las editoriales y obligó a hacer un cambio en imprimir cada vez menos libros porque se hace más difícil el papel”, comentó Tomás Meabe. “También va un poco a la eficiencia, se busca más entender la demanda, entonces, la impresión que se hace es más acotada pero obliga un poco a las editoriales a cambiar un poco su modelo”, agregó.

Ebook: una tendencia que crece pero muy poco

Posteriormente, Meabe planteó: “El Ebook es algo que está creciendo y es una tendencia que va a seguir creciendo, pero los últimos años se ubica menor al 20%, o sea que es una tendencia que crece pero muy poco”. Luego, manifestó que, “el libro no se cree que se lo va a reemplazar sino que es algo complementario. El consumo de los chicos es cada vez más digital y sabemos que lo más probable es que la tendencia vaya para ese lado”.

“El tema de internet y la democratización hace que las fronteras del acceso a los libros sean cada vez más amplias. Desde ese lado, nuestro modelo cumple un poco con que cualquier persona en el mundo pueda conseguir un libro”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Desde Argentina rompemos con el esquema de entregar a todo el país y traemos libros de cualquier parte del mundo y te lo ponemos en la puerta de tu casa”.

Comparación entre un libro físico y un PDF

Por otro lado, el CEO de la filial argentina señaló: “Para poder ofrecer ese tipo de negocio tenés que tener una estructura logística muy buena y eficiente para que los costos sean los más bajos posibles”. En otra instancia, remarcó que, “contra el PDF no podés competir pero no hay nada que reemplace más al libro. A la persona que le gusta leer, el momento del libro, de tenerlo en tu mano y hojearlo, es algo que el PDF no lo puede reemplazar”.

Para finalizar, Meabe expresó: “En Argentina, en nuestro mercado, la oferta consume muchos más libros locales por un tema de la restricción a la importación. El 85% de los libros que vendemos acá son locales”.