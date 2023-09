Guerra comercial: cuál es la sanción económica a China que tensa las relaciones internacionales

Las sanciones sobre China tiene aristas geopolóticas, pero también variantes económicas. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el especialista Mookie Tenembuam quien expresó que, “las sanciones tienen un origen en los años 50, cuando se arma este sistema para evitar que en esa época la Unión Soviética y sus aliados tengan acceso a tecnología que luego se utilizara contra la OTAN”.



“Las sanciones eran económicas”, aseguró Tenembaum y “buscaban que el país al que están sancionando no utilice esa tecnología en contra de los que sancionan”.

La sanción de Trump por los chips

Según el analista, “en 2018, Trump pone el primer el primer embargo tecnológico contra China para evitar que tengan tecnología 5G” y “desde ese momento se empezó a decidir los determinados chips para fabricar”.

Para Tenembaum, Estados Unidos no quería que China tuviera acceso a chips que fueran menores a 14 nanómetros, entonces los que se necesitaban para hacer teléfonos de 5G, se suponía que no iban a tener acceso. Sin embargo, China presentó en los últimos días un teléfono de 5G con un chip de 7 nanómetros “que no debería tener”.

“Sabemos que hay un millón de pedidos de teléfono, lo que no sabemos es cuándo se van a entregar”, expresó el entrevistado.

Y continuó: “Tal vez, son chips que se compraron antes de las sanciones a Taiwán y con esos poquitos que tenían armaron los teléfonos, pero para fabricarlos necesitan una máquina que fabrica en Holanda y no la tienen; y si la tienen tiene un problema más grave y es que ya no da servicios a China”.

Nuevas sanciones y diferencia tecnológica

Según Tenembaum, Estados Unidos va a incrementar las sanciones “para que esto no vuelva a pasar” y este accionar a China” va a generarle más dificultades”.

Con respecto a la diferencia en el rubro entre Estados Unidos y China, el analista expresó, que el país oriental “para hacer una máquina como la que produce los chips, está a 20 años de tecnología”.

Y para finalizar, agregó: “Los grandes expertos chinos saben que no pueden hacerlas, a pesar del anuncio de 40 mil millones de dólares en inversión para tratar de fabricar estos chips”.