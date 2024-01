Cuáles son las expectativas hacia el mercado en el inicio del 2024

En la primera edición de Pasando pantalla del 2024, Canal E dialogó con Mauro Natalucci, de Rava Bursátil, sobre el comienzo del año para el mercado, un breve balance de lo que dejó el 2023 y qué se espera para el mercado internacional de cara al futuro.

“El mercado se ha tomado unas vacaciones, el merval se mantiene neutral y las acciones ni suben fuerte ni bajan fuerte”, comentó Mauro Natalucci. “Lo que sí tenemos es una caída en el tipo de cambio y eso hay que remarcarlo porque el dólar MEP cae en torno casi al 2% con bonos globales y bonos AL”, agregó.

Se espera que la tendencia del mercado no cambie para este 2024

Posteriormente, Natalucci planteó: “El merval, con toda la suba que tuvo y la famosa toma de ganancia que se vieron estas últimas semanas, retrocedió lo que tenía que retroceder y después retomó su tendencia alcista”. Luego, manifestó que, “la tendencia del mercado no cambia, no ha cambiado y tampoco va a cambiar este año. Va a ser un mercado que va a alojar esa cantidad de pesos que hay dando vuelta y que sirven como refugio ante la inflación”.

Debido a la inflación, el mercado se cubrió demás

“El salto inflacionario en este contexto es en dólares, porque mucha gente se cubrió ante inflación en pesos con los bonos CER y con los vales, todo eso presionó al alza el precio y bajó hasta el punto de quedar negativo en valores irracionales”, sostuvo el entrevistado. “El mercado se cubrió tanto que los precios se inflaron por demás, entonces, el dólar, ante un contexto así, el mercado lo esperaba más alto”, completó.

Se estima un mercado alcista para Estados Unidos

Por otro lado, el miembro de Rava Bursátil señaló: “El CEDEAR se compone del contado con liquidación, que viene retrocediendo bastante estos últimos meses”. En otra instancia, remarcó que, “en Estados Unidos se espera un mercado alcista y una corrección de corto plazo porque pegó una tendencia de mediano plazo muy grande, pero va a ser un año donde las tasas de interés van a tender a bajar o por lo menos a no subir”.

“Vamos a tener un mercado alcista en el exterior, lo que pasa es que también impacta en los CEDEARS el tipo de cambio, que si no sube o no acompaña la tasa inflacionaria, va a haber un exceso de venta de CEDEARS y eso va a hacer caer el precio no solamente por el tipo de cambio sino por el mismo mercado”, concluyó.