Invertir en Uruguay: cuáles son los principales rubros en los que los argentinos operan

Por su cercanía, estabilidad económica y oportunidades, desde hace años los argentinos se interesan en invertir en Uruguay. Pero no todos se enfocan en Punta del Este. Hoy en día, Montevideo presenta un mercado dinámico con grandes oportunidades de inversión.

La "explosión" de la construcción y la inversión nmobiliaria

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Carlos Ruiz Lapuente, abogado, contador y asesor de inversiones en Uruguay quien contó que, antes y post pandemia, “se han generado diversos elementos que han hecho que haya explotado el tema construcción y la inversión inmobiliaria tanto en Montevideo, como en Punta del Este”.

Según el entrevistado, “un argentino puede hacer lo mismo que un uruguayo” en materias de inversión en Uruguay porque “los beneficios que tenemos, los extendemos también a los extranjeros”. Y agregó: “En términos de residencia fiscal, si cumplen con los requisitos fiscales para invertir, pueden obtenerla”.

Cuál es la diferencia entre "residencia fiscal" y "residencia legal"

En ese sentido, Ruiz Lapuente explicó que existe una confusión generalizada entre residencia fiscal y residencia legal. “La residencia fiscal implica tributar después de 183 días de permanencia u otro criterio que tengamos, mientras que la residencia legal se refiere a obtener la cédula de identidad, que permite trabajar y acceder a servicios de salud”, explicó.

Por otra parte, la residencia legal comienza como provisoria y, una vez completado el trámite con todos los documentos necesarios, “se otorga una cédula de identidad permanente”, contó el abogado. Y continuó: “Esto no tiene relación con la residencia fiscal, que es completamente libre y permite libertad de flujo y moneda; porque en Uruguay, se puede comprar euros o dólares sin controles cambiarios”.

Los bancos: cómo operan para los argentinos

Con respecto a los bancos, el invitado explicó que solían ser reticentes a abrir cuentas para no residentes, pero “ahora están más abiertos”. “Tramitar cuentas para no residentes es posible, aunque generalmente solo se permite abrir cuentas de ahorro y no cuentas corrientes, debido a la seguridad al emitir cheques”, agregó. Y siguió:”Sin embargo, hay una apertura para cuentas de ahorro para no residentes, dependiendo de cada banco”.

Cuántos argentinos invierten en Uruguay

Al ser consultado sobre la cantidad de inversores argentinos en Uruguay, Ruiz Lapuente mencionó que, “hubo un aumento” y explicó que aquellas personas que no tienen fondos, “hay muchos créditos disponibles, ya que somos un país con una alta calificación de inversión”.

Para cerrar, el entrevistado agregó: “Una persona física puede perfectamente comprar una primera y segunda vivienda, con un 20% de entrega inicial y el banco hipotecando el 80% restante”.