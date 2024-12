Bitcoin sin techo: cuáles son los motivos detrás de la constante suba de la criptomoneda

El Bitcoin continúa su ascenso, desafiando las expectativas y consolidándose como una de las criptomonedas más influyentes del mercado.

Cuál es el vínculo entre Trump y las criptomonedas

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el especialista en criptomonedas, Néstor Kreimer, quien explicó que Trump proviene del mundo corporativo y, al igual que cualquier empresario pragmático, “cuando nota que algo que inicialmente parecía negativo se vuelve positivo, no duda en cambiar de estrategia”.

Según el entrevistado, el mandatario electo “no está atado a ninguna ideología, sino que se enfoca en los resultados” y con el apoyo de un potente lobby para recaudar fondos para su campaña, Trump “se dio cuenta de que las criptomonedas, como el Bitcoin, facilitaban el flujo de apoyo de sus seguidores debido a la afinidad ideológica que algunos de ellos tienen con estas tecnologías descentralizadas”.

A qué se deben los valores históricos de Bitcoin

Con respecto al buen momento que están atravesando las criptomonedas, Kreimer aseguró que, “lo que está ocurriendo es que las personas están perdiendo confianza en las monedas emitidas por los gobiernos” y “esta desconfianza refleja una guerra global de inestabilidad estructural y una inflación creciente”. Y remarcó: “La gente está comenzando a comprender que lo que está fuera del control de los gobiernos es más seguro, y el Bitcoin, al estar descentralizado, se ajusta a esa lógica”.

Cómo se justifica el exitoso momento que atraviesa la criptomoneda

Además, para el entrevistado, Bitcoin es un gran "disciplinador" de economistas y analistas financieros porque “muchos de ellos no pueden explicar el fenómeno y se ven obligados a aceptar que representa un concepto completamente nuevo, uno que no se puede comparar con nada que esté en sus libros de economía”. Y añadió: “La necesidad de pensar de manera diferente ante el fenómeno del Bitcoin genera fascinación y desconcierto”.

En continuidad con el tema, Kreimer mencionó que el Bitcoin “ha dejado perplejos a muchos economistas, ya que no pueden explicar cómo una moneda sin respaldo estatal, con una emisión predefinida que no puede ser alterada, sigue ganando valor”. Y destacó que, “no importa lo que ocurra en el mundo, cada 10 minutos se siguen imprimiendo nuevos Bitcoins según un protocolo fijo”.

Para finalizar, el entrevistado agregó: “Las grandes corporaciones están incorporando Bitcoin en sus tesorerías y este es un efecto sistémico que está tomando forma y que probablemente se acelerará en el futuro”.

[ https://rudo.video/vod/yhqQsEYQbKU]