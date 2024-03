Cuáles son los motivos de las subas y bajas del Bitcoin

Bitcoin está marcada por sus notables subidas y bajadas de valor, generando un gran interés en las finanzas tecnológicas. Estas fluctuaciones son una característica constante en donde se refleja la especulación del mercado y los eventos económicos.

Nuevos procesos y conocimientos

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el especialista en el mundo cripto, Néstor Kreimer, quien expresó que se están viviendo “procesos nuevos” porque hay “conocimiento a nivel institucional”.

Para el entrevistado, en términos de credibilidad para “esta primera moneda sin gobierno” se acercaron muchos sectores. Y agregó: “Representa la culminación de la civilización humana en términos épicos y se distingue por la ausencia de una autoridad central y una cantidad definida de Bitcoin en circulación”.

ETF´s y crecimiento

Según el especialista, los grandes bancos están abriendo sus inversiones a Bitcoin y tras mucha deliberación se autorizaron los ETF. Y agregó: “La cultura Bitcoin está creciendo entre las personas que antes no estaban familiarizadas con ella”.

En ese sentido, Kreimer explicó que se empieza a comprender que Bitcoin “no es simplemente un activo especulativo” ya que, “según los estándares de la biblioteca de Economía, no tiene un respaldo tangible”. Y continuó: “La filosofía que rodea a Bitcoin está generando una nueva conciencia que antes no existía”.

Cambios acompañados de procesos

“La gente está comenzando a comprender la ‘anarquía ordenada’ que implica una moneda sin gobierno” y el cambio “está llevando a la construcción de un nuevo concepto que no encaja en los parámetros anteriores”, expresó el especialista.

Para finalizar, agregó: “Bitcoin lleva 15 años demostrando su resistencia porque está siendo explorada por aquellos que ven más allá de las simples transacciones financieras”.