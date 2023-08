Cuáles son los motivos por los que China quiere "reinsertarse" en el mundo

China ofrece una cantidad de variantes económicos muy interesantes en cuanto a tratar. Sin embargo, sorprende que para algunos especialistas en el tema, el gigante asiático está desesperado por encontrar nuevamente su esquema en el mundo.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Mookie Tenembaum quien expresó que, “China tiene un problema muy serio y es que sabe que el tiempo le juega en contra”.

Y agregó: “Desde que Estados Unidos presentó el boicot sobre la inteligencia artificial de China, el reloj ya le está dando en contra”.

China y su potencial económico en decadencia

Para Tenembaum, “China no tiene una política determinada” y se preguntó de qué forma va a solucionarlo, si “es un desastre económico lo que está pasando en ese país y cada vez se ve más”.

Según el entrevistado, el gigante asiático “es una potencia mundial en la creación de autos eléctricos pero venden muchísimo menos, porque no quieren venderlos”. Y agregó: “Cada uno de los grandes proyectos internos de China no está funcionando, ni hablar de la parte tecnológica”.

El rol de los Bricks

Con respecto a poder intentar involucrar una salida “casi desesperada” a los Bricks, Tenembaum aseguró que, “que todo lo que ellos hagan y se reúnan entre ellos, no importa. Se sientan, hablan, se dan la mano y no va a ningún lado”. “Las Bricks es parte de lo que ellos quieren hacer y que por supuesto no les va a funcionar”, agregó.

Para finalizar, Mookie Tenembaum expresó: “China no tiene inteligencia artificial. En 10 años no está”.