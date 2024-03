“Cualquier gobierno peronista fue mejor que estos 100 días de Milei”

En función de analizar los primeros 100 días de Javier Milei al frente del Gobierno, este medio se puso en contacto con Victor Colombano, dirigente del Frente de Todos y del Nuevo Espacio de Participación Peronista (NEP), quien habló de las medidas tomadas hasta el momento por el Presidente, realizó una autocrítica sobre lo hecho durante la gestión de Alberto Fernández y se refirió a una reestructuración del peronismo.

“El panorama para los próximos meses no es alentador, desempleo, caída de salarios, de jubilaciones, pérdida de puestos de trabajo, tanto en el ámbito privado como en el público, y todo esto genera una situación social muy complicada”, comentó Victor Colombano. “Liberación de los precios de las prepagas, los alimentos, un gobierno tiende a facilitarle la vida a las personas y en estos 100 días, Milei lo único que hizo fue complicarle la vida a los argentinos”, agregó.

Proyecto económico devastador

Posteriormente, Colombano planteó: “Nosotros tenemos que hacer una gran autocrítica de nuestro gobierno, de lo que hicimos mal, porque debemos haber hecho las cosas muy mal para que Milei llegue al Gobierno, para que la gente tenga esperanza en este proyecto, tanto económico como político, que es devastador para el pueblo”. Luego, manifestó que, “está poniendo en riesgo derechos elementales como la educación, la salud y es una situación preocupante”.

Reformulación del proyecto peronista

“Nosotros tenemos que reformular el proyecto peronista para darle a la sociedad elementos de que queremos transformarle la vida a los argentinos. Poder abrirnos a distintas situaciones como por ejemplo poder discutir la reforma laboral”, sostuvo el entrevistado. “Si no la discutimos nosotros, la va a hacer Milei sacándole derechos a los trabajadores y nosotros creemos que una reforma laboral se puede hacer conservando los derechos de los trabajadores”, complementó.

Por otro lado, el Dirigente del Frente de Todos señaló: “Hay que hacer una profunda autocrítica porque nosotros no cumplimos, dijimos que veníamos a ser mejores y la verdad que no le mejoramos la vida a la gente en su totalidad”. Sobre la misma línea, remarcó que, “cualquier gobierno peronista, el nuestro, fue mejor que estos 100 días de Milei, no tomamos ninguna medida que produzca la caída a propósito de los salarios, los jubilados y de los trabajadores”.

Ateísmo a la democracia

Con respecto a la relación de Javier Milei con el Congreso y los gobernadores, Colombano expresó: “Es propio de la inexperiencia política y de no creer mucho en la democracia. Cuando a Milei le hicieron un reportaje, le costaba decir que creía en el sistema democratico”.