Cuándo se considera ilegal llevar a cabo una operación de pesca sobre el mar argentino

Se está dando a conocer la noticia sobre una inmensa cantidad de buques pesqueros en la costa que pertenece a Argentina, sobre todo ante una denuncia sobre una posible pesca ilegal en aguas argentinas. Es por eso que para entender qué es lo que está ocurriendo, este medio se puso en contacto con Daniel Coluccio, director del observatorio marítimo naval PESCARE.

“La pesca ilegal no se practica en Argentina, es decir, Argentina llega desde la costa hasta el límite de la milla 200, ese es el mar argentino”, explicó Daniel Coluccio. “Desde el límite de la zona económica exclusiva argentina hacia el exterior, que es mar internacional, es probable que se practique la pesca ilegal, pero pesca ilegal dentro de la zona económica argentina no se practica”, agregó.

Cuándo se considera pesca ilegal

Posteriormente, Coluccio planteó: “Esta inmensa flota que está operando por fuera de la zona económica exclusiva argentina, termina siendo una pesca en aguas internacionales, por ende, no hay jurisdicción de Argentina”. Luego, manifestó que, “Argentina no tiene derecho sobre las aguas que están fuera de la milla 200, motivo por el cual, esa pesca de esa gran flota entre China, Corea e inclusive con algunos arrastreros españoles, se convierte en pesca ilegal no declarada y no reglamentada cuando lo hacen dentro del mar argentino”.

El calamar es de los recursos más pescados en el mar argentino

“La inmensa mayoría de la cantidad de buques que hoy están en presencia de esa zona, estamos hablando de barcos poteros, que es un buque que tiene una pesca objetivo del calamar argentino”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Son buques que tienen gran cantidad de luces y operan parados, de noche, el calamar es atraído por esas grandes luces y con una pota el calamar automáticamente es levantado del fondo”.

Sobre la misma línea, el experto señaló: “El buque durante el día recorre diferentes sectores, evidenciando con equipos de sonda, tratando de observar grandes concentraciones de calamar”. A su vez, remarcó que, “una vez que la detectan, sobre la noche se posan en esa zona, quedan sin propulsión, están parados y automáticamente tiran infinidad de líneas donde con esas luces atraen al calamar y lo capturan”.

Para finalizar, Coluccio expresó: “Montar una operación y detener a estos buques que practican la pesca ilegal se hace a través de un sistema de geoposicionamiento que tienen los buques, por ende, se puede controlar al barco y la otra manera es a través de la custodia por parte de prefectura naval”.