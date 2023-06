Daniel Arroyo: “Hoy no hay que ampliar gastos, hay que reordenar las cuentas”

Finalmente se confirmó que Juan Manzur acompañará a Eduardo "Wado" de Pedro en la fórmula que representará al kirchnerismo en la interna oficialista como vicepresidente, quienes competirán contra Daniel Scioli por llevar el sello de Unión por la Patria a las generales. Por ello Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos y ex ministro de Desarrollo Social, en diálogo con este medio se refirió a la situación política actual.

La función del Ministerio de Desarrollo Social

“Lo que define el desempeño de Desarrollo Social son tres cosas: la movilidad social, cuanto se cubre de las personas que están en situación crítica y, en tercer lugar, cubrir que no haya hambre en el país”, dijo el ex ministro del área.

“El Gobierno de Alberto Fernández se tiene que dividir en dos, pandemia y pos pandemia. En la pandemia, la principal labor era mantener la paz social y hoy la realidad es que no alcanza la plata para llevar a fin de mes”, detalló.

Plan antiinflacionario

Asimismo, Arroyo dijo que hoy hay que estabilizar el precio de los alimentos e “ir a un plan de estabilización inflacionario”. “Hay que analizar el crédito en la Argentina, hay mucha gente que se sobreendeuda para llegar a fin de mes”, explicó.

“Hay que traspasar del plan social al trabajo y para eso es necesario una reforma educativa que prepare para el mundo laboral”, dijo el diputado. “Tiene que haber un desarrollo privado pero tiene que haber un rol del Estado”, complementó.

Unión por la Patria y el agotamiento del Estado

Por otro lado, Arroyo habló sobre el cambio de etiqueta del oficialismo: “Creo que hay que mantener la unidad y hacer campaña para adelante, está quebrada la relación entre la sociedad y la política”.

“Quien le hable a la sociedad sobre inseguridad e inflación tendrá el apoyo de la gente”, explicó el entrevistado. “Hay un agotamiento del Estado, hay mucha gente que ve que no acompaña y que está sola”, complementó.

Sobre los reclamos por aumentos en los planes sociales, el diputado dijo: “Hoy no hay que ampliar gastos, hay que reordenar las cuentas”. “Tiene que haber leyes que respalden las medidas de Estado. Sin una ley, no hay presupuesto y no se avanza”, dijo sobre los planes de urbanización del país.

Luego, Arroyo dijo que se viene “una democracia más parlamentaria en el país” porque ningún partido tendrá mayoría parlamentaria. “Es fundamental que haya cinco políticas de Estado en las que todos estén de acuerdo”, concluyó.