Daniel Sticco: “No sabemos si el productor va a sentarse en la soja o si va a mirar la tasa positiva en dólares”

La actualidad económica marca una fuerte contracción producto de los recortes impulsados por el Gobierno nacional para que las cuentas fiscales cierren. Es por eso que se espera a la liquidación de la cosecha para empezar a ver algunos sintomas de reactivación económica.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Daniel Sticco, economista y editor de economía en Infobae, quien habló sobre la actualidad económica del país.

Panorama económico

“Hubo una devaluación muy fuerte y el dólar paralelo ni se movió, en el medio vamos a tener un 70% de inflación”, dijo Sticco, quien luego completó: “El tipo de cambio se disparó en demasía por la incertidumbre”.

“No sabemos si el productor va a sentarse en la soja o si va a mirar la tasa positiva en dólares”, disparó el experto. “Estamos frente a un ministro de Economía que es experto en mercados de capitales”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que Caputo está buscando “apretar los números” de la economía. “Hay que ver la dinámica de aumentos, los salarios van a volver a marcar una reactivación”, complementó.

Finalmente, Sticco dijo que no cree que el empleo registrado argentino vaya a caer mucho más: “Hace 10 años que no crece, no creo que se pueda achicar mucho más. Hay que esperar a la liquidación”.