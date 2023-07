Déficit habitacional: la falta de alquileres permanentes genera una situación preocupante entre los inquilinos

En la actualidad, la Argentina está padeciendo un déficit habitacional debido a la falta de alquileres permanentes. Los propietarios comercializan alquileres temporarios a costos muy altos y eso imposibilita a las familias poder asentarse.

A raíz de este conflicto, nos comunicamos con Mariano Garcia Malbrán, presidente de la cámara de empresas de servicios inmobiliarios (CAMESI).

“Estamos en una situación en materia de alquileres que es realmente preocupante. No hay oferta de inmuebles en alquiler permanente, lo único que podemos encontrar en el mercado son alquileres temporarios”, aseveró Mariano Malbrán. “Es una situación muy compleja para las familias que necesitan un lugar para vivir, porque en Argentina no hay acceso al crédito, entonces no pueden comprar su inmueble”, completó.

Poca oferta: una ventaja para los propietarios y una complicación para las familias

Para Malbrán, los propietarios tienen una posición “muy ventajosa” en relación a los alquileres. “Al haber tanta demanda y tan poca oferta, exigen condiciones de garantías y precios mucho más altos”, por lo cual, “no van a dejar de alquilar su inmueble por 6 meses hasta que se modifique la ley”.

“Los artículos conflictivos son, por un lado, el plazo mínimo del contrato de alquiler, que hoy es de 3 años. Y el segundo, es la actualización anual”, señaló el presidente de CAMESI. Sobre la misma línea, argumentó: “Hoy un inquilino que renueva su alquiler paga $100.000. Se le renueva el mes 13, por lo cual, mañana pasa a pagar $200.000. El Estado da un índice de actualización de más del 100%”.

Acceso al crédito, la solución necesaria para terminar con el problema de los alquileres

A modo de conclusión, el entrevistado opinó: “Lo que se necesita son soluciones de fondo, la solución de una nueva ley, por más que el plazo pase a dos años o se actualice cada 6 meses, no va a solucionar esto realmente. Se requiere que haya acceso al crédito y que la gente pueda comprar sus inmuebles”.