Desde la Cámara Argentina de Matarifes estiman una recuperación en el consumo de carne este mes

El consumo de carne desde el mes de marzo demostró una fuerte caída debido a la complicada situación económica que estaba pasando Argentina, sin embargo, ante la llegada del aguinaldo y el día del padre, se espera que el consumo mejore para el mes de junio. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con el vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes, Sergio Pedace.

“Los precios se van a ir manteniendo, tenemos la esperanza de que la inflación siga bajando y no quedar tan atrasados”, comentó Sergio Pedace. “En relación al dólar, el precio de la carne está alto, porque un novillo vale 2 dólares y antiguamente valía 1,40, entonces, pareciese que la carne está cara en dólares y barata en pesos”, agregó.

Se espera una recuperación del consumo de carne para el mes de junio

Posteriormente, Pedace planteó: “El bolsillo de los argentinos en marzo estuvo muy complicado y ahí tuvimos una baja muy importante”. Luego, manifestó que, “vemos que en abril y mayo empezaron a surgir mejores números, así que estamos vendiendo un poco más y ahora en junio, con el tema del aguinaldo y el día del padre, sabemos que lo vamos a ir recomponiendo”.

“El precio de la carne es barato en comparación a una pizza, el helado, pero es un poco caro para el bolsillo de los argentinos mientras no se recomponga esto”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La industria nuestra es oferta y demanda, estamos mandando hoy a China prácticamente el 99% todo vaca conserva, vaca manufactura, que los argentinos lo consumimos en hamburguesas o salchichas, así que no tendríamos porqué tener algún problema”.

El precio del novillo está complicado ante la falta de exportaciones

Por otro lado, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes señaló: “Como es oferta y demanda, cuando hay categorías que no se pueden vender bien afuera, merman los precios de las otras categorías”. A su vez, remarcó que, “como no hay novillo para exportar, porque son muchos años de no producir novillo por estas políticas que no incentivaron la producción argentina, entonces, la cuota Hilton no se va a cumplir y el precio del novillo está complicado”.

Para finalizar, Pedace expresó: “La industria está en un momento difícil, están sin rentabilidad tanto en los frigoríficos como en los mataderos, no por la baja venta sino porque subieron los gastos y también bajaron las ventas, además de que los precios se mantienen, estamos con los precios en la carnicería más baratos de lo que tendría que estar”.