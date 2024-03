Una de las promesas del Gobierno hacia el agro había sido la quita de retenciones para el sector, sin embargo, es una propuesta que no se ha podido llevar a cabo e incluso en algún momento se pensaba la idea de aumentarlas un 15%. Ante este panorama, este medio se contactó con el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, quien explicó las causas del desmejoramiento de la calidad competitiva.

“Había una expectativa de que fuera una superproducción o una super cosecha, pero en el transcurso del tiempo en un fin de enero y principios de febrero bastante cálido, hizo disminuir esa proyección”, comentó Carlos Achetoni. “Las lluvias repuntaron esa proyección, no va a ser una super cosecha pero sí una buena cosecha”, agregó.

Calidad competitiva

Posteriormente, Achetoni planteó: “Cuando se anunció tanto el dólar importación como el exportación, quedaba una paridad bastante aproximada y una mejora competitiva importante, pero con el transcurso del tiempo se ha ido diluyendo”. Luego, manifestó que, “el crawling peg no acompaña la devaluación que hemos sufrido, ni tampoco la inflación de los últimos meses y eso ha hecho que se desmejore nuevamente la calidad competitiva”.

La necesidad de retirar las retenciones

“Se ha intentado subir las retenciones un 15%, aparentemente han desistido de esa idea, pero lo cierto es que hay que ir hacia un cronograma de retiro de retenciones para poder ser un país normal como cualquiera de los vecinos”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Tenemos que ir construyendo confianza para ir diluyendo la inflación, que es el castigo más grande que tiene la clase más vulnerable”.

Por otro lado, el presidente de la Federación Agraria señaló: “Se interpuso en estos días la decisión de importar algunos productos, que si bien pretende bajar los precios de la canasta familiar, no somos los formadores de precio, se está atacando el efecto y no la causa”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la distorsión de precios es la que está haciendo que los consumidores adquieran productos con ciertos aumentos, pero no porque los productores los estén vendiendo caros”.

“Venimos de un tiempo difícil en donde había un dólar oficial totalmente distorsionado con la realidad del dólar físico y donde se generó una fuerte deuda de un freno de la disponibilidad de dólares para importar”, expresó Achetoni. “Este Gobierno está intentando solucionar esa situación”, finalizó.