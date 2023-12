Desde la UOM exigen medidas de industrialización en Argentina

El sector industrial se encuentra atravesando una situación muy comprometida con el tema de mantener a los trabajadores y es ahí donde incrementan las posibilidades de desempleo. Desde las empresas se encuentran en estado de alerta y muy precavidos frente a los anuncios que pueda decir Javier Milei el domingo 10 de diciembre. En este contexto, Canal E dialogó con el secretario de Prensa de la Unión Obrera Metalúrgica, Rubén Urbano.

“Todos los trabajadores tenemos que estar en un estado de alerta a consecuencia de los anuncios que viene realizando el electo presidente”, comentó Rubén Urbano. “Nos preocupa en demasía a nosotros, como a la pequeña y mediana empresa. El domingo tenemos que escuchar cuáles son las medidas que van a tomarse, ya que puede haber efectos de shock que podrían cambiar varias cosas”, agregó.

Desde las empresas se mantienen precavidos a los cambios que ejecute Javier Milei

Posteriormente, Urbano planteó: “Este electo presidente, será porque es un partido nuevo o porque ha estado muy poco en la política, dice una cosa y después al otro día capaz que la cambia, o pone en funciones a alguien y al otro día lo saca y pone a otro”. Luego, manifestó que, “eso tan cambiante hace que nosotros tengamos que ser precavidos”.

A qué se debe la reducción de personal en algunas empresas

“Todo está detonado con todo, no es que el actual gobierno sea el causante de algunas políticas que están asumiendo algunas empresas”, sostuvo el entrevistado sobre el anuncio de despidos que se puede dar en algunas empresas. “Mucho tienen que ver los anuncios, no es tan solo el hecho de que sea responsabilidad del gobierno que todavía sigue estando y no es una defensa hacia el gobierno actual porque su gestión ha sido pésima”.

Por otro lado, el secretario de Prensa de la Unión Obrera Metalúrgica señaló: “Una de las medidas que tienen que darse es entender qué tipo de políticas se va a dar y qué es lo que va a estar en la centralidad de nuestro país”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la política es lo que tiene que estar en el centro de todos los argentinos, porque es la única herramienta que puede cambiar los rumbos”.

Medidas de industrialización

A modo de cierre, Urbano expresó: “Las medidas que se deben tomar tienen que ser medidas de industrialización en el país, tiene que ser un país productivo y tener una seguridad jurídica. Ahora tendrán que venir los capitales porque deberían tener más seguridad y capitales que inviertan”.