Desmantelaron al grupo cibercriminal LockBit

LockBit, uno de los grupos de ciberdelincuentes más grandes del mundo, fue desarticulado después de una operación conjunta de once países. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el especialista en ciberseguridad, Alan Mai quien contó que estos cibercriminales, “infectaban las máquinas de las víctimas poniéndoles una contraseña para después pedir un rescate a cambio o en su efecto extorsionar a esa persona haciendo público los datos”.

Trabajo de inteligencia en conjunto

En ese sentido, el especialista sostuvo que las víctimas pueden ser tanto personas como empresas, pero en realidad “la mayoría de los casos se tratan de organizaciones” tanto privadas como públicas y pequñas y medianas. Y añadió: “Este desmantelamiento fue producto de una operación que se inició desde la inteligencia británica con la colaboración internacional de un montón de otras agencias”.

Represalias y prevención

Con respecto a lo que se encontró en el momento del procedimiento, Mai contó que se incautaron cifras millonarias de dinero almacenado en criptomonedas, con lo cual “la capacidad operativa por secuestro de servidores de esta banda se vio armada”.

Al ser consultado sobre las represalias que podrían tomar los ciberdelincuentes al ser descubierto, el especialista contó que, “salieron a decir que estaban en parte, muertos; y por eso amenazaron con tener una actividad mucho más mucho más relevante”, lo cual pone en alerta a todos los que utilizan el ecosistema digital en la vida diaria.

Medidas de higiene de seguridad

Como medida de prevención para no caer bajo las extorsiones de los ciberdelincuentes, Mai explicó que en primer lugar hay que usar el sentido común y “tener mucho cuidado”. Y ejemplificó: “Hay que evitar hacer click en cualquier lugar, no navegar en redes donde no se tiene mucha idea la procedencia”.

Para el entrevistado, “son medidas básicas de higiene de seguridad”, pero cuando se habla en un ambiente corporativo “tienen que contar con ayuda de especialistas”.

Al finalizar, sostuvo: “Lo que se busca es tratar de mitigar este tipo de riesgo y de no caer en una infección de algún tipo de malware”.