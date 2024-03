Día de la Memoria: cuáles son las repercusiones del video del oficialismo

El Gobierno Nacional generó controversia al publicar un video con motivo del aniversario del 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. A casi 50 años de aquel fatídico golpe de Estado que marcó uno de los períodos más oscuros de la historia del país, el video generó críticas y rechazos por parte de diversos sectores de la sociedad.

Para ahondar en el tema, Canal E se comunicó con el sociólogo y analista político Carlos De Angelis quien aseguró que vio al video “sorprendentemente pobre”.

Los protagonistas del video

Para el entrevistado, la temática es un conflicto argentino que tuvo “tantas idas y vueltas y muchas voces” y solo tuvo a Tata Jofre, como presentador y quien fue el secretario de inteligencia con Menem y además, Luis Braña “que fue el presunto inventor de los 30 mil desparecidos” y que además, “no se acuerda de nada, pero se acuerda de eso”.

Y agregó: “También estuvo la hija de Viola contando la muerte de su hermanita, cuando atentaron contra su padre. Fue uno de los casos más negros de la historia de la guerrilla de los 70”.

Una única perspectiva y las críticas

Según el sociólogo, “da la sensación que la sociedad ya transitó por esa etapa, por eso sorprendió negativamente”. Y continuó: “No se puede analizar solamente desde la mirada de las familias de los muertos por la subversión”.

En ese sentido, De Angelis sostuvo que, “que existen miradas que hay que trabajar” pero “no quitando todo porque si no se termina reivindicando a Videla”. “Este video fue hasta criticado por la misma gente de La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo porque no hace bien que se quiera reabrir una historia que se estaba cicatrizando”, continuó.

Al finalizar, expresó: “Hay mucha bibliografía e investigadores que analizaron con pruebas científicas todo ese caso, pero en el video se fue a una mirada absolutamente ideologizada y fue como intentar provocar a esas heridas poniéndole sal”.