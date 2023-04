Dólar agro: productores aseguran que el dólar a $300 "no es tentador”

El dólar agro no está teniendo el éxito que el Gobierno esperaba. En el campo no solo no hay la cantidad de granos esperada sino que también se especula por una posible devaluación en el corto plazo, haciendo que los 300 pesos del dólar agro no sean seductores.

En este contexto, nos comunicamos con Alberto Boggio, productor agropecuario, quien habló sobre la realidad que atraviesa el sector.

“Estamos en la zona núcleo, que fue muy castigada por el clima, y estamos vendiendo solamente lo que necesitamos”, dijo Boggio, quien luego completó: “Con la incertidumbre cambiaria, este tipo de cambio no es tentador”.

“En nuestra zona hay superficies chicas y todos tenemos que arrendar, el compromiso de pago no se está pudiendo cumplir”, aseveró el entrevistado. “Estamos buscando refinanciar los insumos para que los productores puedan llegar a la próxima cosecha”, explicó.

“También nos ocupamos del acondicionamiento de los granos y de la comercialización de los mismos”, añadió el entrevistado sobre la función de las cooperativas agrícolas. “Nosotros perdimos el 75% de nuestra producción de soja y con el trigo perdimos el 90%”, dijo sobre la situación de la cosecha.

“Esto que se está viviendo no lo había visto nunca antes”, aseveró el productor agrícola. “El productor tiene que volver a invertir más plata no habiendo cosechado absolutamente nada, las ayudas del gobierno son de 700 mil pesos, no alcanza para nada”, concluyó.