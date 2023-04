Dólar: cómo cerró la jornada y cuál fue el balance del Banco Central este 4 de abril

El dólar blue cerró a $393 y la brecha entre la divisa blue con el tipo de cambio mayorista se ubicó en 86,4% al cierre de la jornada. Asimismo, el dólar paralelo concluyó la rueda a $389 en la compra y $393 para la venta, subiendo un peso en relación a la última jornada.

A cuánto cerraron los dólares financieros y tarjeta

Por otro lado, el dólar Contado con Liquidación (CCL) que opera con los bonos GD30 avanzó hasta los $409,04, tras llegar a un máximo intradiario de $411.

En tanto, el dólar bolsa (MEP) llegó hasta los $398,98 después de tocar en la primera parte de la rueda los $401,64. Su brecha con el tipo de cambio oficial alcanzó el 88,8%.

El dólar Qatar operó sin cambios a $432,48 y el turista o tarjeta para consumos con tarjetas en el exterior de hasta US $300 por mes concluyó la jornada en $378,42.

Finalmente, el dólar ahorro o solidario, que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, operó a $356,80.

Balance del Banco Central 4 de abril

El Banco Central (BCRA) realizó ventas por US $49 millones, en los dos primeros días del mes vendió US $308 millones y en el año acumula un saldo negativo de US $3.286 millones.

Con la implementación del dólar agro, el Gobierno buscará cambiar la tendencia de marzo, cuando las pérdidas de reservas superaron los 1.918 millones de dólares.