Dólar tarjeta: Cómo pagar para evitar impuestos y un dólar más caro

El dólar turista sigue subiendo y es importante saber cómo gastar y de qué manera conviene pagar al momento de hacer gastos en dólares.

Cambios en los pagos

Canal E se comunicó con Elizabet Piacentini quien explicó que, “tiempo atrás convenía todo lo que se compraba en dólares, pagarlo con la tarjeta en pesos porque era mucho más barato”, incluso el dólar ahorro y blue, pero este mecanismo “ahora cambió mucho”.

Según la entrevistada, el dólar tarjeta en la columna de peso nos va a sumar el 30% de Impuesto País, más el 30% de percepción. “Por cada dólar terminamos pagando encima de 1300 pesos”, agregó.

Cómo pagar

En ese sentido, Piacentini expresó que lo más conveniente es que, “si consumimos en dólares se pague en dólares” o “ir a la caja del banco y pagar la parte de dólares antes que venza”. Y continuó: “Si la tenemos por débito automático hay que hacer un stop débil y si tenemos dólares en la caja de ahorro en dólares, podemos pagar desde allí”.

Por otra parte, la entrevistada, recalcó que el 60% no hay que pagarlo porque “si yo pago la tarjeta con billete dólar no me tienen que cobrar ni impuesto país ni percepción”.

Y finalizó: “En cierta forma, esta medida beneficia al consumidor porque usa los dólares para eso y al Estado porque no tiene que estar transfiriendo divisas”.