Para un experto, la dolarización es el plan de estabilización que necesita el país

Luego de la devaluación, varios economistas salieron a cruzar las medidas que implementó el Gobierno manifestando que no era posible desarrollar tal acción sin un plan de estabilización. Con respecto a este tema, nos comunicamos con el economista Felipe Núñez, quién planteó la idea de dolarizar la economía como plan de estabilización.

“Los economistas veníamos advirtiendo que una devaluación en este contexto iba a hacer que se traslade a precios muy rápidamente y genere una inestabilidad muy grande”, comentó Felipe Nuñez, que luego agregó: “Por otra parte, está el tema de que el Gobierno estuvo sosteniendo ficticiamente por mucho tiempo los dólares libres. El equipo económico intervino con ventas de 500 millones de dólares sobre el MEP y el contado con liquidación”.

La única forma de afrontar los problemas macroeconómicos que tiene Argentina es con un plan de estabilización

Posteriormente, Núñez señaló que Sergio Massa debería lanzar un plan de estabilización para hacer que la transición sea lo más ordenada para el próximo gobierno. “Puede gustarnos o no, pero la única forma de parar esta inercia y esta dinámica es con un plan de estabilización. Sin embargo, políticamente no puede hacerlo a día de hoy”, completó.

Se estima que la dolarización sería el “gran” plan de estabilización económica

“La dolarización, en este contexto de plan de estabilización que necesita hacer el próximo gobierno, es el gran plan de estabilización que necesitamos de cara al futuro”, enfatizó el economista. Sobre la misma línea, destacó la necesidad de anclar las expectativas y estabilizar, “para luego hacer las reformas que necesitamos para salir adelante".

Con respecto a la dolarización, el entrevistado mencionó que si se hace de una forma adecuada y sin ningún tipo de shock, lo que ocurrió en Ecuador no tendría porqué pasar en Argentina. En relación a este tema, expresó: “Meter un overshooting del dólar para tener un tipo de cambio accesible y licuadisimo no es la idea. La idea de Milei y su equipo económico es no ir a una hiperinflación”.

Si no llegan los desembolsos del FMI podría ser una variable de inestabilidad

“Los 7.500 millones de dólares a mi no me queda claro si van a llegar, hasta que el FMI no de el ok final para mi eso está en duda”, sostuvo Núñez. A su vez, dijo que los desembolsos son parte de algo que ya estaba acordado, sin embargo, “como Argentina incumplió las metas no se lo dieron”.

“Más que una variable de estabilidad, va a ser una variable de inestabilidad si no llegan a venir”, concluyó.