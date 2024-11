Eduardo Reina: “Argentina algún tratado de convenio con Estados Unidos va a tener”

El presidente Javier Milei se reunió por primera vez con Donald Trump después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en la antesala de la Conferencia Política de Acción Conservadora.

Los elogios de Trump y las expectativas por beneficios económicos

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político, Eduardo Reina, quien expresó que, “Milei debe sentirse en Disney” porque “realmente es impresionante cuando un presidente estadounidense te nombra y te elogia de la forma en que lo hizo” Trump.

Según el entrevistado, la incertidumbre radica en si, “además del entusiasmo generado por la relación personal”, estos elogios se traducirán en beneficios concretos para el país. Y agregó: “El entorno tanto del presidente argentino como del estadounidense está generando expectativas”.

En ese sentido, Reina sostuvo que un claro ejemplo es la embajadora estadounidense, quien proviene del sector tecnológico, “lo que hace pensar que podrían venir grandes inversiones y clusters tecnológicos a Argentina”. Y remarcó que, aunque es probable que estos clusters no generen miles de empleos directos, es posible que se trate de grandes centros de datos o fábricas de memoria, pero con un enfoque en la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas.

Por qué es importante invertir en generación y distribución de energía

Sin embargo, para el entrevistado, Argentina enfrenta el desafío de la energía. “Si el país continúa con la idea de que no hay recursos suficientes y no se planifican inversiones en la generación y distribución de energía, se corre el riesgo de no poder abastecer las necesidades de estos nuevos clusters tecnológicos”, comentó Reina y mencionó que las empresas tecnológicas dependen de un suministro energético estable y suficiente, y “sin una estrategia clara en este sentido, las inversiones podrían verse limitadas”.

Con respecto a un posible acuerdo de la Argentina con la Unión Europea, el analista aseguró que, “sigue siendo complejo”, pero “el verdadero desafío de Argentina será negociar con Estados Unidos y definir su relación con el Mercosur”. Y añadió: “Todos los ojos están puestos en lo que hizo Chile, el país latinoamericano con más tratados comerciales con Estados Unidos y otros actores globales”.

Para finalizar, Reina dijo: “Imagino que Argentina algún tratado de convenio con Estados Unidos va a tener porque, en definitiva, la Argentina para Estados Unidos todavía es chica”.