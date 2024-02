Eduardo Reina: “Hay provincias que exportan 0% de su PBI"

Después de que la Ley de Bases volviera a la comisión de Diputados, se intensificaron las tensiones del oficialismo con ciertos legisladores. Los casos más notorios son los que ponen en cortocircuito la relación del Gobierno con los gobernadores que buscan intereses para sus provincias.

Gobierno vs provincias

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Eduardo Reina quien expresó que, “el gobierno nacional debería conocer la problemática de cada provincia y cada provincia debería conocer la problemática de cada intendencia”.

Para el analista, “el desconocimiento de las pequeñas problemáticas de cada una de las ciudades deja en banda a un montón de ciudadanos que no tienen acceso a eso”.

Haciendo especial hincapié en la problemática con los gobernadores, Reina sostuvo que, “cuando hay un problema con un sector, lo que hay que hacer preguntar cómo van las finanzas y hacia dónde se está yendo la plata”. Y continuó: “Hay provincias que producen cero del Producto Bruto Interno de exportación porque no tienen claro o no están ni preparadas como para exportar”.

El producto bruto

En ese sentido, el entrevistado aseguró que, “no se le puede pedir a una provincia que tiene cero del producto bruto interno en exportación que genere ganancias a partir de algo que todavía no tiene”. Y añadió: “La primera forma de calmar un poco la situación, sería que le saquen Twitter a Milei porque lo que escribe o retuitea no le hace bien ni al país, ni a la sociedad”.

Con respecto a los nombramientos de su Gabinete, el analista explicó que, “La Campora sigue manteniendo los puestos claves y Scioli, a quien tanto se criticaba, está en el Poder”. Y continuó: “Todavía no sabemos qué está haciendo Milei, porque en definitiva no renuncia a nada y el jubilado que en noviembre cobró lo mismo que ahora, perdió el 60% de ingresos”.

Al finalizar, Reina, destaco: es de suma importancia que, “el ajuste lo pague la casta, no con caprichos, sino con realidad”.