Educación: cómo es el nivel de aprendizaje en las escuelas secundarias

En los últimos días, el gobierno provincial informó que desde 2025 la modalidad de repitencia será eliminada de las escuelas secundarias. La decisión busca que los estudiantes, ante la pérdida del año, no se alejen de las escuelas y sigan cursando hasta poder aprobar las materias.

"Restauración de la escuela" y deserción escolar

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la especialista en Educación Adriana Puiggros, quien expresó que esta reforma “reinstaura la escuela” porque “la resistencia al cambio es uno de los factores principales de deserción escolar”. Y agregó: ”Los estudiantes no solo pierden la oportunidad de aprender, sino que también abandonan el sistema educativo”.

El trabajo de los docentes

Por otra parte, la entrevistada explicó que la titularización de los directivos “es un cambio muy importante” y es el primer paso para titularizar a todos los docentes. “Actualmente, un docente de secundaria trabaja en cuatro, cinco o seis escuelas diferentes, lo que implica desplazarse de una a otra y asumir los costos de transporte”, ejemplificó.

En continuidad con el tema, Puiggros mencionó que en España, México, y los países nórdicos, “el tiempo que un profesor dedica a preparar clases y corregir se considera tiempo de trabajo remunerado”. Y agregó: “Si los docentes permanecen en la misma escuela, esto se naturaliza y además se facilita la posibilidad de capacitación docente”.

Los alumnos: diferencias generacionales y motivaciones de estudio

Volviendo al tema de los alumnos, la especialista contó que, “hay estudiantes que no saben lo que es el Himno Nacional”. Y continuó: “En las marchas, se nota una diferencia generacional donde las personas mayores cantan el himno y los más jóvenes no lo hacen o no lo saben y no es un detalle menor, al igual que el hecho de que en las escuelas se realice el saludo a la bandera diariamente o que las sedes universitarias tengan la bandera argentina”.

Al ser consultada sobre cuáles deberían ser las motivaciones para que un menor quiera estudiar, Puiggros sostuvo que es fundamental que, en primer lugar, “tenga acceso a una alimentación adecuada, sin necesidad de hacer largas filas para recibir un plato de comida”. Y destacó también la importancia de una familia estable con empleo y no vivir en una comunidad donde la mayoría de las familias vecinas están desempleadas.

Además, para la especialista, “en cualquier país del mundo la educación requiere inversión” porque “no se puede realizar capacitación docente ni construir escuelas sin destinar fondos”. Y cerró: “Es necesario invertir porque la capacitación docente no puede limitarse a unos pocos cursos a distancia y mucho menos a capacitaciones pagadas ofrecidas por cualquier empresa”.