Efecto Messi: ¿Cuáles fueron las repercusiones en los negocios inmobiliarios?

La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami no solo significó una revolución futbolística en lo que representa al deporte estadounidense, sino que marcó una serie de cambios en el mundo de los negocios, particularmente el sector inmobiliario. Con el fin de ampliar esta información, este medio se comunicó con el especialista en inversiones radicado en Miami, Marcelo Schamy.

“Las propiedades ya venían con un precio muy alto, pero no solo por el tema de Messi, sino porque esto no es una burbuja, esto es un efecto de la demanda y es por eso que se siguen vendiendo propiedades multimillonarias”, comentó Marcelo Schamy. Luego, añadió que el mercado para el inversor mediano/chico, como para poder tener una ganancia a través de la renta de Real Estate, se hizo muy fino.

Debido a sus elevados costos, las inversiones inmobiliarias pasaron a estar en manos de grandes inversores

Sobre la misma línea, Schamy planteó que las inversiones inmobiliarias en Miami pasaron a estar en manos de las “grandes ligas”, ya no hay oportunidades para el inversor medio bajo de comprar una casa, arreglarla y venderla. “Ya no existe que con el alquiler pagues la cuota de la hipoteca, los gastos son muy altos. Ya no hay dormidos. En lo que se refiere a Real Estate, te va a cuidar tu plata si tenés la capacidad de ante cualquier contingencia poder hacerle frente”, completó.

La economía que engloba al Inter Miami se aceleró con la llegada de Lionel Messi

“Ningún proyecto multimillonario de edificios de altísimo lujo va a cambiar su calendario de operación porque llegó Messi”, recalcó el especialista en inversiones inmobiliarias. Por otro lado, remarcó que sí se aceleró la economía de lo que circunda al Inter, al club y al estadio: “Se está agrandando el estadio, hay mucha mano de obra. Los terrenos cercanos tuvieron cambios importantes y hay un negocio para el pequeño comerciante que pueda estar cerca de las inmediaciones del campo de juego”.

A modo de cierre, Schamy señaló que Miami tiene una enorme comunidad argentina y que con la llegada de Messi se siente bien representada: “Messi no es solo un ejemplo deportivo, sino que es un ejemplo de persona. Por lo cual, le hace muy bien a los argentinos y a los latinos. inclusive, se empieza a ver fanatismo americano”.