El club Estudiantes de La Plata recibirá una importante inversión de una institución privada pero no se transformará en una SAD

En medio de un fuerte repudio por el apoyo del Gobierno a que los clubes del fútbol argentino se puedan transformar en sociedades anónimas deportivas, Estudiantes de La Plata recibirá una importante inversión de USD 150 millones para utilizar en reformas en el club y mercado de pases por parte de una institución privada, sin embargo, dejó en claro que no dejará de ser una asociación civil. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con la tributarista, Elisabet Piacentini.

“No hay más cepo al fútbol, esto salió con el DNU de diciembre del año pasado donde se libera a los clubes de fútbol y se les permite que formen diferentes tipos societarios dentro de lo que es la sociedad anónima deportiva”, comentó Elisabet Piacentini. “Esto permite que un club pueda asociarse con otro, que un club pueda convertirse en una sociedad anónima y que un club pueda ser socio de una sociedad anónima deportiva”, agregó.

Posteriormente, Piacentini planteó que, “los clubes, hasta este momento, tenían que ser solo asociaciones civiles”. Luego, explicó: “Una asociación civil no tiene fines de lucro, sus directores no pueden cobrar honorarios, no se puede retirar ningún tipo de ganancia, todos los bienes son de todos y si se llegara a desintegrar el club queda para el Estado, no hay propiedad privada sobre los bienes”.

Estudiantes se asociará con una institución privada pero no se transformará en una SAD

“En el caso que se menciona de este club que dirige Verón, no es que van a desintegrar la asociación civil sino que se van a asociar con un grupo inversor”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Los USD 150 millones es parte que va a aportar esta institución privada, pero los van a aportar y van a hacer un convenio, no van a pasar a ser ellos la sociedad dominante del club”.

Se necesita del voto de los socios para que llegue la inversión

Por otro lado, la tributarista señaló: “El club sigue estando, esto lo tienen que aprobar por una asamblea, en una asociación civil todo tiene que ser determinado por asamblea, todos los socios tienen que votar y ganar por mayoría”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si los socios de este club Estudiantes votan que quieren hacer un acuerdo y asociarse con este grupo extranjero, esto va a suceder”.

Para finalizar, Piacentini expresó: “Lo que no tienen que temer los socios de este club es que esto no se va a convertir en una sociedad anónima deportiva, este es un acuerdo donde el club pone lo social y los talentos mientras que el grupo inversor va a traer plata”.