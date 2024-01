“El DNU no resuelve el desfinanciamiento que sufre la seguridad social”, aseveró un Carlos Regazzoni

La cobertura médica es un factor fundamental a la hora de garantizar una salud más óptima para las personas. Es por eso que los problemas con las prepagas y las obras sociales perjudican a un incontable número de beneficiarios y contribuyentes, además de las polémicas levantadas tras el DNU. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el ex director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni.

“Es un error hablar de privilegios cuando se habla de la salud de 20 millones de argentinos, que son los que reciben su cobertura de salud a través de una obra social nacional o provincial”, comentó Carlos Regazzoni. “El seguro de salud es una conquista social que tiene un enorme beneficio para la humanidad”, agregó.

El DNU no equipara a las prepagas con las obras sociales

Posteriormente, Regazzoni planteó: “Hay graves problemas de calidad con las obras sociales, pero de ninguna manera se puede subestimar el seguro que brindan”. Luego, manifestó que, “el decreto comete un error y es que no equipara a las prepagas con las obras sociales. La prepaga va a ser un seguro de salud mucho más caro para el trabajador”.

Las prepagas cubren únicamente el 17% de la población argentina

“La libertad de elegir una prepaga existió siempre, el punto es que la libertad es para el que tiene plata no para el que no tiene plata y no tiene plata el 80% de los trabajadores, que no pueden pagar una prepaga”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Las prepagas solamente cubren el 17% de la población argentina”.

El decreto no resuelve el problema que resultaría que una persona quede sin cobertura

Sobre la misma línea, el ex director ejecutivo de PAMI señaló: “La prepaga va a ser para pocos y el decreto no resuelve un problema crítico, que es que si alguien está pagando la prepaga y no puede seguir pagandola, quedaría sin cobertura”. A su vez, remarcó que, “el decreto no resuelve el grave problema de desfinanciamiento que hoy sufre la seguridad social”.

A modo de cierre, Regazzoni expresó: “Lo de los medicamentos de venta libre fuera de la farmacia es una locura así como está planteado en el decreto. En los países desarrollados los medicamentos de venta libre se compran con la supervisión de un profesional”.