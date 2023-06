El dólar blue vuelve a subir su valor en el cierre de este 27 de junio

En el contexto del cierre de candidaturas, el dólar blue concluyó la jornada de este 27 de junio con un aumento de $2. De esta manera, el dólar paralelo cerró a $495 para la venta y $490 para la compra.

Dólar MEP

El dólar MEP cayó a los $479.76.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el Contado con Liquidación perdió los $500 y cerró en $494.15.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $504.00 en promedio.

Dólar Qatar

En cuanto a los tipos de cambio relacionados con los gastos en turismo en el extranjero, el dólar Qatar cerró en un nuevo máximo y la distancia con el blue llegó a $41,4, al terminar la rueda en $535,9,

Dólar Oficial

El dólar sin impuestos se mantuvo en $265.65 en los principales bancos privados, mientras que en el Banco Nación subió $2 y cerró en $266 para la venta.

Dólar Ahorro

El dólar ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva, alcanzó los $438.90. El dólar mayorista, regulado por el BCRA, finalizó la semana reducida en $253,3.

Balance del Banco Central

El Banco Central volvió a desprenderse de divisas, con ventas por unos US$ 123 millones para atender las necesidades del mercado y parte de esas ventas, por el equivalente a poco más de US$ 90 millones, fueron pagos cursados en yuanes. Mientras que, las liquidaciones de las economías regionales aportaron US$ 15,7 millones y por la tercera etapa del dólar agro se acumulan ingresos por US$ 5.352 millones.