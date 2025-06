Tigani: "Lo que el peronismo no logró en un año y medio, lo logró un fallo en un día"

La marcha del 18 de junio marcó un antes y un después en la gestión de Javier Milei, al generar una reacción política que unificó al peronismo y evidenció el desgaste del modelo económico.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Pablo Tigani, quien comentó que, “hoy Milei comienza a gobernar con oposición”, en referencia a la jornada del 18 de junio, en la que más de 500.000 personas se movilizaron en todo el país.

Según el analista, hasta ahora el presidente había transitado con una oposición dispersa, limitada a “reclamos fácilmente controlables”, pero lo ocurrido en las calles plantea un nuevo escenario.

“Tal y como van las cosas, no funcionan”, sentenció Tigani, refiriéndose a un modelo económico que considera insostenible: contabilidad creativa, metas maquilladas para el FMI, recortes que ya no se sostienen y una recaudación en caída libre. Para el especialista, lo que se presenta como superávit es “absolutamente cosmético” y está alimentando una deuda creciente que en algún momento “no será sustentable”.

Cristina vuelve al ring

Una parte clave de su análisis apunta a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Tigani considera que Mauricio Macri cometió un grave error de cálculo al impulsar su proscripción: “Macri se vengó con este fallo de la Corte”, interpretó, sugiriendo que la intención era neutralizarla políticamente, pero el efecto fue el contrario.

“Volvió a subirla al ring”, dijo, recordando la estrategia de Durán Barba y cómo, lejos de silenciarla, el fallo la reposicionó como figura central de la oposición. Según Tigani, el impacto fue tal que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya estarían evaluando el caso por graves irregularidades.

El PRO se diluye, La Libertad Avanza se expande

Tigani también advierte sobre la pérdida de influencia del PRO dentro del oficialismo. “El presidente le copó el sector ideológico a Macri”, aseguró, señalando la absorción de figuras clave como Sturzenegger, Caputo, Patricia Bullrich y Bausili por parte de La Libertad Avanza.

Para el economista, el macrismo “está desapareciendo” y fue desplazado por un nuevo esquema de poder con un equipo económico que, aunque heredado, sigue bajo la lógica del ajuste. Pero, según advierte, ese ajuste ya está mostrando límites peligrosos.

Fatiga social y señales de crisis

Uno de los conceptos centrales del diagnóstico de Tigani es la “fatiga del ajuste”. Según él, la movilización expresa un agotamiento social frente a un modelo que no logra estabilizar ni la economía ni las expectativas. “Si no logra encaminar la cuestión social, puede venir una crisis económica, financiera, política o social, o todas juntas”, advirtió.

Con cuatro meses por delante antes de las elecciones de octubre, la economía enfrenta un escenario inestable. Tigani pronostica que, si se sigue tomando deuda sin resolver desequilibrios, “cuando salgan a buscar plata y no se la den, el próximo compromiso no se cumple”.

Justicia y reacción política

Frente a las restricciones judiciales impuestas a Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo tobillera electrónica y prohibiciones para evitar disturbios, Tigani considera que el sistema judicial midió sus pasos: “Moderaron el tema, la dejaron en su casa, no la van a amonestar, le dejan hacer discursos”.

Más aún, subraya que el fallo generó una consecuencia inesperada: “Lo que el peronismo no pudo lograr en un año y medio lo logró este fallo en un día: unió al peronismo”. Para Tigani, esto reconfigura el tablero político y podría fortalecer a la oposición en las elecciones que vienen.