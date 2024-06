El gobierno definió la categoría “consumidor vulnerable” y creo una guía para realizar reclamos

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor definió la categoría de consumidor "en situación de vulnerabilidad" y estableció un procedimiento para llevar adelante los reclamos.

En qué consiste la protección a los "consumidores vulnerables"

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado especialista en Defensa al Consumidor, Diego Proietti quien expresó que, “todo lo que sea protección de los consumidores es siempre positivo y suma”.

Según el entrevistado, esta resolución “es claramente positiva porque protege a los consumidores especialmente vulnerables”, como “personas mayores de edad o en situación de calle” que son frecuentemente víctimas de estafas virtuales, debido a su falta de conocimientos específicos. “Esta resolución busca dar una respuesta a estas situaciones”, agregó.

Cuáles son los rubros más denunciados

Al ser consultado sobre cuáles son las denuncias que se realizan con más frecuencia, Proietti sostuvo que son “generalmente estacionales”, pero que, “los sistemas financieros, bancos y empresas de telecomunicaciones son los que más denuncias reciben”. Y ejemplificó: “Se registran problemas con el cable, internet, mala facturación y cobros indebidos entre las denuncias más comunes”, siguió.

“En el último trimestre, se ingresaron 10 mil denuncias en la Ciudad de Buenos Aires”, contó el abogado y explicó que se gestionan de forma virtual “lo cual es muy conveniente para el consumidor, ya que no necesita desplazarse, ni asistir presencialmente a las oficinas”. Y agregó: “En la mayoría de los casos, cerca del 80%, se resuelven”.

Efectividad de los casos a resolver

En ese sentido, Proietti aseguró que solamente “existe un pequeño porcentaje que no se resuelve y es debido a la inasistencia del consumidor”, quien puede olvidar la denuncia, no desea seguir con el proceso, o por la inasistencia de la empresa denunciada, que “a veces decide no conciliar”. “Legislar en favor de los consumidores vulnerables implica reconocer que hay personas en desventaja frente a los proveedores de bienes y servicios”, agregó.

Para cerrar, dijo: “Los casos se resuelven en 48 horas y si se trata de una persona mayor de 75 u 80 años o un jubilado, la empresa demandada tiene 5 días para presentarse. La Autoridad de Aplicación realiza un seguimiento específico de estos casos”.