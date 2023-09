Con la victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones de la provincia de Santa Fe, se abrieron interrogantes en la política con respecto a las esperanzas de Patricia Bullrich de entrar a un balotaje, la búsqueda de Sergio Massa en acelerar las nuevas medidas y el bajo resultado del candidato liberal que no cuenta con el apoyo de Javier Milei. Con el fin de ampliar esta información, este medio se contactó con el periodista de Editorial Perfil Ariel Maciel.

“Entusiasmada, es la palabra que gira en el entorno de Juntos por el Cambio a nivel nacional”, comentó Ariel Maciel, que luego agregó: “Y así quedó Patricia Bullrich luego de la impactante victoria que tuvo Maximiliano Pullaro en Santa Fe, sacándole muchísima ventaja al candidato peronista, Marcelo Lewandowski”.

El bolsillo de los trabajadores: el objetivo principal de la iniciativa política de Sergio Massa

Con respecto a la medida que plantea la eliminación del impuesto a las ganancias impulsada por Sergio Massa, Maciel planteó que, “quiere retomar la iniciativa política a través de medidas que vayan directamente al bolsillo de los trabajadores”.

A su vez, dijo que, “la lógica hacia adelante es que la recaudación se compense con las mejoras que puede llegar a haber en cuestión de exportaciones, sin embargo, no son variables fijas durante este año”.

Las nuevas medidas buscan una mejora antes de octubre

“Más allá de que Santa Fe quedó absolutamente en manos de la oposición, es necesario empezar a cambiar el ánimo del día a día porque el consumo está mostrando una moderación hacia abajo”, sostuvo el periodista.

En la misma línea, remarcó la necesidad de mejorar las condiciones en los ingresos de los trabajadores, “ahí tenemos que tener en cuenta el efecto de la devaluación y cómo hacer para que impacten las nuevas medidas antes de octubre”.

Sergio Massa mantuvo reuniones con los gobernadores

Por otro lado, el entrevistado señaló que, “los datos de la economía muestran elementos que le permiten a Sergio Massa pensar que este tipo de acciones lo van a mejorar”.

Posteriormente, habló de las reuniones que tuvo el Ministro de Economía con los gobernadores: “Se sinceraron muchas cosas, se prometieron trabajar de manera conjunta y también puede llegar a haber medidas en el corto plazo para que los gobernadores tengan un flujo de ingreso mayor y puedan hacer una campaña mucho más activa”.

Para finalizar, Maciel analizó el desempeño del partido de Javier Milei en las elecciones de Santa Fe: “Ayer no se vio la ola violeta en Santa Fe, la situación fue bastante particular ya que el candidato de los libertarios no tenía el apoyo de Milei y les fue bastante mal, apenas un 6% de los votos sacó”.