Desde el Ministerio de Economía estan pidiendo al Fondo Monetario Internacional una suma de 11.000 millones de dólares. Las cuentas dan para que lleguen unos 4.000 millones, sin embargo, el FMI llegaría a un punto medio y podría enviar 6.000 millones de dólares. Con este tema como referencia, este medio se contactó con la docente y periodista especializada en política, Liliana Franco.

Los asuntos que pide resolver el FMI a la Argentina

“La gran discusión se basa en que pueden venir unos 2.000 millones de dólares más de lo pactado. Está muy peleado porque el fondo como contrapartida está pidiendo un mayor ajuste fiscal. Recordemos que hoy la meta es de 1.9 del producto bruto interno y el fondo está pidiendo que sea de 1.6. El otro punto de discusión es qué hacemos con el tipo de cambio”, explicó Liliana Franco sobre las exigencias que tiene el FMI.

“El Ministerio de Economía prefiere más lo suntuario, ahí el punto de discusión es la tasa”, remarcó Franco. Sobre la misma línea, explicó: “El fondo estaría pidiendo 30 o más puntos y por supuesto Argentina prefiere que sea mucho menos. Eso es lo que van a tener que discutir cuando viaje solamente Madcur y Rubinstein que son los que llevan a cabo la negociación por parte del equipo económico”.

La presencia de Massa: Una clave para cerrar el acuerdo

Para cerrar el acuerdo, la periodista especializada en política aclaró que, “falta la presencia del ministro de Economía”. Sin embargo, todavía no hay fecha de cuándo viajará Sergio Massa para ponerle la firma a este “refresh” del acuerdo vigente. “Los tiempos apremian, en el mes de julio tenes vencimientos por casi más 4.000 millones de dólares. La argentina pagó los 2.700 millones y todavía el Fondo no mandó plata. Entonces, urge para Argentina cerrar este acuerdo para que venga al menos lo que el fondo tenía previsto desembolsar si hubiéramos cumplido las metas que no cumplimos”, recalcó.

¿Cómo repercute en las empresas el acuerdo con el FMI?

Con respecto al sector empresarial, la entrevistada destacó que, “hay empresas que les está yendo muy bien y hay otras que no”. La semana pasada se publicó el Estimador Mensual Industrial (EMI), el cual muestra una desaceleración importante de la actividad económica. Sobre este tema, sostuvo: "Tenemos que entrar en un escenario más recesivo y probablemente esto mejore los índices de inflación porque se frena el consumo”.

Por otro lado, Franco mencionó el índice de salarios que elabora el Indec y dijo que, “salvo empleados públicos, el resto de los salarios tanto formales como informales están retrasados y han tenido una caída del poder adquisitivo”.

A modo de cierre, la escritora de “Los secretos de la Casa Rosada” expuso la situación de los empresarios: “Al conocerse la fórmula de Sergio Massa con Rossi respiran un poco más aliviados. Si miras el escenario electoral, son 3 propuestas de derecha. Cada uno con distintas herramientas pero nadie plantea un escenario disruptivo o un escenario populista como podría haber sido una fórmula con Wado De Pedro y Manzur”.